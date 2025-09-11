El trágico asesinato de Charlie Kirk durante una conferencia en la Universidad de Utah no asustó a todos los presentes. Un hombre, que fue captado en cámara justo cuando disparan al activista, celebró con efusividad el asesinato de Kirk alzando los brazos mientras el público huía del campus.

El lamentable momento se ha vuelto viral en redes sociales donde miles de personas han afeado el gesto de esta persona a la que muchos han vinculado con la extrema izquierda. «Un izquierdista presente el mitin de Utah fue grabado celebrando la muerte de Kirk tras ser abatido. Hoy la izquierda progresista de todo mundo ha dejado al descubierto su auténtica cara en un ejercicio de inhumanidad que dejará huella sociológica», ha escrito un usuario.

Un izquierdista presente el mitin de Utah fue grabado celebrando la muerte de Kirk tras ser abatido. Hoy la izquierda progresista de todo mundo ha dejado al descubierto su auténtica cara en un ejercicio de inhumanidad que dejará huella sociológica. pic.twitter.com/RNWPi0C92k — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) September 11, 2025

«Un malnacido de la izquierda radical celebrando en directo que acaban de disparar a Charlie Kirk. Las imágenes corresponden a los segundos posteriores al disparo mortal contra el activista conservador. Esto no es política. Es odio puro y deshumanización. Y quienes se alegran de un asesinato son cómplices morales del crimen», ha dicho otro.

Un malnacido de la izquierda radical celebrando en directo que acaban de disparar a Charlie Kirk. Las imágenes corresponden a los segundos posteriores al disparo mortal contra el activista conservador. Esto no es política.

Es odio puro y deshumanización.

Y quienes se alegran de… https://t.co/rlWBvKrwSw pic.twitter.com/hdXaXk8Vw6 — Xavi G (@xavig72) September 11, 2025