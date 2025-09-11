Ni Barcelona ni Bilbao: esta es la ciudad española donde mejor se vive tras la jubilación

Ha llegado el momento de la jubilación y ahora toca tomar decisiones vitales. Qué hobbies hacer, viajes… pero muchos jubilados también apuestan por un cambio de residencia. el fundador de Live And Invest Overseas, Kathleen Peddircord ha seleccionado la ciudad española donde mejor se vive tras la jubilación, tal y como recoge la revista Forbes. Los criterios que han tenido en cuenta son bien sencillos: asequibilidad y disponibilidad de las viviendas de alquiler y compra, opciones culturales y de entretenimiento, clima, seguridad, atención médica, transporte público, capacidad de caminar y el hecho de poder desenvolverse en inglés en el día a día.

La mejor ciudad española para jubilarse es Málaga

Se trata de Málaga, la capital de la Costa del Sol. El clima mediterráneo es uno de sus principales atractivos, ya que ofrece 300 días de sol al año y la temperatura media anual es de 19 grados. Los inviernos son suaves y los verano calurosos y húmedos.

Además, el transporte público en la ciudad andaluza es excelente, así que moverse por ella es muy fácil. El metro de Málaga es uno de los más recientes de España, que actualmente cuenta con dos líneas. Aunque su uso todavía no está muy extendido, es una buena opción para llegar a los barrios más alejados del centro.

Otra de las razones por las que Málaga es una ciudad estupenda para los mayores de 60 años es la seguridad. Según un estudio del portal Numbeo, es la segunda ciudad española más segura, solo por detrás de San Sebastián.

A esto hay que sumar que la capital de la Costa del Sol ofrece multitud de planes para disfrutar de la cultura: «Como lugar de nacimiento de Pablo Picasso, la ciudad celebra al artista cada octubre con una serie de eventos especiales. También alberga un de su trabajo, que alberga más de 200 de sus obras de arte en una colección permanente», dice la revista ‘Forbes’.

La ciudad también acoge numerosas fiestas y eventos a lo largo del año, como la Semana Santa y la Feria de Málaga, que ofrecen una experiencia cultural única.

En lo que respecta al alquiler, el precio de las viviendas amuebladas para estancias a largo plazo oscila entre los 700 y los 1.200 euros. Además, se pueden encontrar inmuebles en venta que requieren renovación por menos de 50.000 euros. Los apartamentos tipo loft en las zonas preferidas de los expatriados valen alrededor de 150.000 euros.

En definitiva, si quieres disfrutar al máximo de la jubilación, Málaga es la mejor ciudad para hacerlo.