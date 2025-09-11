La Fiscalía sale al rescate de Sánchez y pide que la UCO no investigue los correos de Begoña desde 2018

La Fiscalía vuelve a salir al rescate de Pedro Sánchez y ha pedido este jueves a la Audiencia Provincial de Madrid que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no investigue los correos de la cuenta oficial de Presidencia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, desde julio de 2018 hasta ahora.

El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación al que ha tenido acceso OKDIARIO, contra la providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, el pasado 3 de septiembre. En la misma, el magistrado ordenó dicha diligencia a los agentes de la Guardia Civil al considerar que es «absolutamente desmesurada».

La Fiscalía considera que la medida afecta «indudablemente» a la «intimidad y al secreto de las comunicaciones» así como «en definitiva, al derecho al entorno virtual de la persona afectada». Además, indica que «se ven afectados derechos fundamentales constitucionalmente protegidos» e incide en que por ello la diligencia se debió dictar a través de un auto y no una providencia.

Además, el Ministerio Público recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ya ha avisado en ocasiones anteriores al juez Peinado, instructor del denominado caso Begoña Gómez, de que determinadas decisiones deben dictarse a través de auto.

Con todo, la Fiscalía sostiene que la decisión del instructor «adolece de la más elemental motivación» y recalca que para acordar una diligencia de este tipo «es preciso» explicar por qué se adopta y con qué finalidad.

En este caso, considera que «la ausencia de análisis de todos los principios es evidente, pues no se realiza análisis ni de la especialidad, idoneidad, ni de la excepcionalidad, ni la necesidad». Y pregunta: «¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado? (…) ¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida».

El recurso de la Fiscalía se suma al que presentó la defensa de Begoña Gómez, a cargo del ex ministro socialista Antonio Camacho, que también pidió a la Audiencia de Madrid frenar el análisis de los correos.

La defensa de Begoña

Begoña Gómez, a través de su defensa, presentó el lunes un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para evitar que la UCO de la Guardia Civil examine los correos electrónicos de su cuenta oficial en Presidencia del Gobierno desde julio de 2018. Esta fecha es la del nombramiento de Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa.

El recurso, dirigido por el ex ministro socialista Antonio Camacho, abogado de Begoña, se realizó en busca de anular la orden del juez Juan Carlos Peinado que requiere a Moncloa entregar estos emails para su análisis en el marco de la investigación por presunta malversación en la contratación de la asesora.

La defensa argumenta en el recurso que la providencia judicial «carece de cualquier motivación» y sólo hace referencia a cómo llegó el correo electrónico al conocimiento del juzgado, sin justificar adecuadamente la medida adoptada.