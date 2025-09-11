Hacienda se ha llevado casi cuatro veces más dinero en impuestos sobre el beneficio de Inditex de su primer semestre fiscal que la remuneración que reciben grandes accionistas de la compañía como Sandra Ortega o JP Morgan juntos. Según las cuentas publicadas el miércoles en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Agencia Tributaria ha conseguido 810 millones de impuestos con las ganancias de estos tres meses.

Según los resultados, el beneficio antes de impuestos de la compañía textil fue de 3.601 millones de euros en los primeros seis meses. Sin embargo, de ese dinero, Hacienda se lleva 810 millones de euros, lo que deja el resultado de Inditex en 2.791 millones de euros.

Así, el beneficio bruto por acción de la empresa se queda en 0,896 euros. Siguiendo los registros de la CNMV, Sandra Ortega tiene 157,4 millones de acciones, lo que supone el 5,053% del capital social de la compañía textil. Por su parte, JP Morgan posee el 2,897% de la compañía, lo que se traduce en más de 90,28 millones de acciones.

De esta forma, entre ambos tienen un poco menos de 250 millones de acciones, lo que multiplicado por el beneficio bruto por acción (0,896 euros) da como resultado 224 millones de euros en este semestre.

Hacienda se lleva más de Inditex

Sin embargo, Hacienda ha ganado de Inditex 810 millones, alrededor de 3,6 veces lo que se han llevado ambos, que poseen cerca del 8% de su capital social. Es decir, la Agencia Tributaria se lleva el mismo porcentaje de beneficio que alguien que posea el 26% de la compañía.

El impuesto sobre beneficios se redujo en 10 millones de euros en comparación con el mismo periodo del año anterior. El motivo es que Inditex ha ralentizado su crecimiento, aumentando sus ganancias sólo un 0,8%.

Por su parte, las ventas de la empresa se incrementaron un 1,6% en comparación con las obtenidas durante el primer semestre de 2024, y alcanzaron 18.357 millones de euros.

La compañía mantiene que ha habido una evolución satisfactoria tanto en tienda física como de manera online. Por otro lado, las ventas a tipo de cambio constante han crecido un 5,1%.

«Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex», ha declarado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

El margen bruto de Inditex aumentó en ese periodo un 1,5%, alcanzando los 10.703 millones de euros, lo que equivale al 58,3% de las ventas, cinco puntos básicos menos que en el primer semestre de 2024. Por su parte, el Ebitda avanzó también un 1,5%, situándose en 5.114 millones de euros, mientras que el Ebit creció un 0,9%, hasta 3.572 millones.

Por otro lado, el resultado antes de impuestos apenas subió un 0,1%, llegando a 3.601 millones de euros. La posición financiera neta cerró el primer semestre con 10.012 millones de euros.

De cara al segundo semestre de 2025, la compañía ha destacado que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido «muy bien recibidas» por sus clientes. Así, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024.