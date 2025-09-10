El grupo textil Inditex aumentó su beneficio neto un 0,8% en su primer semestre fiscal, que va desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio, en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta conseguir 2.791 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles. Esto significa una ralentización en su crecimiento, que venía siendo mucho más alto en los últimos ejercicios.

Por su parte, las ventas de la empresa se incrementaron un 1,6% en comparación con las obtenidas durante el primer semestre de 2024, y alcanzaron 18.357 millones de euros.

La compañía mantiene que ha habido una evolución satisfactoria tanto en tienda física como de manera online. Por otro lado, las ventas a tipo de cambio constante han crecido un 5,1%.

«Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex», ha declarado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Resultados de Inditex

El margen bruto de Inditex aumentó en ese periodo un 1,5%, alcanzando los 10.703 millones de euros, lo que equivale al 58,3% de las ventas, cinco puntos básicos menos que en el primer semestre de 2024. Por su parte, el Ebitda avanzó también un 1,5%, situándose en 5.114 millones de euros, mientras que el Ebit creció un 0,9%, hasta 3.572 millones.

Por otro lado, el resultado antes de impuestos apenas subió un 0,1%, llegando a 3.601 millones de euros. La posición financiera neta cerró el primer semestre con 10.012 millones de euros.

De cara al segundo semestre de 2025, la compañía ha destacado que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido «muy bien recibidas» por sus clientes. Así, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024.

El grupo ha destacado que todas las líneas de gasto han mostrado una evolución favorable y ha precisado que los gastos operativos crecieron un 2,2%. Incluyendo todos los cargos por arrendamientos, los gastos operativos crecieron 63 puntos básicos por encima del crecimiento de las ventas.

Debido al «fuerte» desempeño operativo, el inventario creció un 3,1% a 31 de julio de 2025 respecto a la misma fecha del año anterior. En su primer semestre, la compañía ha realizado aperturas en 35 mercados. Al cierre del periodo, Inditex operaba 5.528 tiendas.

Todas sus cadenas han incrementado sus ventas durante el primer semestre, salvo Massimo Dutti, que las ha reducido casi un 1%. Zara logró unas ventas de 13.150 millones de euros, frente a los 13.033 millones de euros del primer semestre de 2024.

Por áreas geográficas, Europa (sin España) aportó el 50,7% de los ingresos del grupo, por encima del 49,9% del mismo periodo del año anterior, mientras que América situó su peso sobre el total de ingresos en el 17,8%, frente al 18,8% de un año antes, Asia y resto del mundo en el 16% (16,6% un año antes) y España en el 15,5%, por encima del 14,7% del primer semestre de 2024.