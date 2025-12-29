Confirmado: el desayuno favorito de miles de españoles no tiene el origen que pensábamos y nadie da crédito

Si pensamos en el desayuno favorito de los españoles, el chocolate con churros es lo primero que nos viene a la mente. Sin embargo, su origen nada tiene que ver con nuestro país, sino a miles de kilómetros de distancia; concretamente, en la antigua China. Numerosos historiadores coinciden en que los churros nacieron en este país asiático en forma de masa frita llamada «youtiao». El youtiao (también conocido como «youzagui») es una masa frita salada, alargada, formada por dos tiras de masa unidas, que se consume tradicionalmente en el desayuno chino acompañada de leche de soja, arroz congee o caldos.

Su origen se remonta al menos al siglo XII, durante la dinastía Song, y, según la tradición popular, el youtiao nació como un acto simbólico de protesta. Qin Hui, un poderoso ministro del imperio, fue acusado de traicionar al general Yue Fei, un héroe nacional venerado por su lealtad y valentía. Como castigo simbólico, los panaderos de la ciudad de Hangzhou crearon una masa que representaba a Qin Hui y a su esposa: dos figuras alargadas, unidas y fritas en aceite hirviendo, como metáfora de su condena.

Aunque el sabor del youtiao es salado y su contexto cultural muy distinto al de los churros que tomamos los españoles en el desayuno, la técnica culinaria (masa frita en aceite caliente) y la forma alargada establecen un vínculo claro entre ambos.

Pero, ¿cómo llegó a Europa esta técnica oriental? La respuesta apunta directamente a Portugal y a su papel como potencia marítima entre los siglos XV y XVI. Durante la era de los grandes descubrimientos, los comerciantes y marineros portugueses establecieron contactos frecuentes con puertos chinos, especialmente durante la dinastía Ming.

Al volver a Europa, estos navegantes llevaron consigo la idea de freír masa en aceite, aunque adaptada a los ingredientes y gustos locales. Algunos historiadores sostienen que los portugueses modificaron deliberadamente la forma original de la masa para evitar represalias, ya que en China el hecho de compartir conocimientos con extranjeros se castigaba con dureza. Así, la masa frita comenzó a transformarse, perdiendo su carácter salado y adquiriendo un perfil más dulce.

La teoría de los pastores

A pesar de la fuerte hipótesis oriental, existe una segunda teoría que atribuye el origen del churro a los pastores españoles. Según esta versión, los pastores que pasaban largas temporadas en las montañas de la península ibérica necesitaban una alternativa al pan tradicional, difícil de hornear en zonas rurales. Así, habrían creado una masa sencilla de harina, agua y sal, fácil de freír en una sartén sobre el fuego.

El nombre «churro» podría estar relacionado con la oveja «churra», una raza autóctona cuyos cuernos retorcidos recordarían la forma de esta masa frita. Aunque esta teoría cuenta con cierto respaldo cultural, carece de documentación histórica sólida que permita afirmar que el churro nació exclusivamente en España sin ninguna influencia externa.

Lo más probable, según los expertos, es que ambas teorías sean ciertas: una técnica llegada de Oriente que fue reinterpretada y perfeccionada en la península ibérica. Durante el siglo XIX, los churros se popularizaron en las ciudades españolas, convirtiéndose en el desayuno favorito de los españoles. En Madrid, por ejemplo, proliferaron las buñolerías y churrerías.

Receta tradicional

📝INGREDIENTES:
🔸Harina 200 gr
🔸Agua 300 gr
🔸Aceite de oliva 20 gr
🔸Sal 1 gr
🔸Azúcar

🔥 ELABORACIÓN:
▪️1. Calentar el agua con el aceite y la sal.
▪️2. Cuando esté hirviendo añadir la harina de una sola vez.
▪️3. Apagar el fuego y mezclar con una espátula de madera.
▪️4. Poner la masa de churro dentro de la churrera.
▪️5. Freír en aceite caliente.
▪️6. Espolvorear un poco de azúcar y servir.

🔍 TIPS:
🔹Utiliza una espátula de madera para evitar que se te rompa la lengua o la cuchara.
🔹Estos churros tienes que acompañarlos con un buen chocolate a la taza.

Para cuatro personas se necesitan estos ingredientes: harina, agua, aceite de oliva, sal y azúcar. El secreto está en calentar el agua junto con el aceite y la sal hasta que hierva, añadir la harina de golpe y mezclar bien fuera del fuego hasta obtener una masa compacta y homogénea. Este paso es clave para lograr una buena textura.

Una vez lista, la masa se introduce en la churrera y se fríe en abundante aceite caliente hasta que los churros estén dorados. Al sacarlos, se escurren y se espolvorean con azúcar al gusto. Servidos recién hechos, son irresistibles.