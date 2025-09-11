Menas a cuerpo de rey en una urbanización de lujo de Ibiza: adosados con piscina y vistas al mar

La polémica está servida en Ibiza por la apertura desde hace unos días de un centro de menas en una urbanización de lujo de la isla. Se trata de un edificio formado por doce adosados y una piscina comunitaria situado casi en primera línea frente al mar, en el que conviven un total de ocho menores inmigrantes no acompañados, a quienes acusan de haber roto la tranquilidad del barrio.

La instalación está situada en el número 23 de la calle Illa Plana, en la localidad de Talamanca. Desde los balcones del centro de acogida, los menas gozan de vistas al mar y a chalets de lujo de nueva construcción. Se trata de un complejo de alto nivel, con piscina y hasta servicio de catering.

El coste para la atención de estos adolescentes no ha sido precisamente bajo. El Consell de Ibiza ha adjudicado a la Fundación SAMU un contrato de 13,5 millones de euros para el cuidado de 32 menas hasta el año 2027. El coste diario por cada plaza será de 289,23 euros, mientras que el gasto anual por mena será de 105.568 euros, que sumado a otros costes hacen un total de 140.758 euros al año.

Se trata de una solución desesperada ante la avalancha de pateras que sufre Baleares y los pocos medios adecuados que hay para la atención correcta de estos jóvenes que llegan en cayuco. Y es que en el caso de Mallorca, los centros de acogida de menas padecen una sobreocupación del 1.100%.

Los vecinos, en pie de guerra

Tras la apertura de este centro, los nervios de los vecinos de Talamanca se han disparado. Los residentes temen que la inseguridad en el barrio se vea alterada. De hecho, algunos han pedido la instalación de cámaras de seguridad en la calle donde se encuentra el edificio o la prohibición a los propios menores de ciertas actividades de ocio.

Representantes vecinales de la urbanización ibicenca han asegurado que «esto es una urbanización privada en la que ahora mismo hay más menas que vecinos. El tema está caliente y preocupa sobre todo la inseguridad. Estamos agotando las vías diplomáticas pero, si no sirven, haremos movilizaciones vecinales».

«No es un sitio ni para estar ni para jugar, es una una calle de paso. A nosotros nos dan pena los críos porque no tienen la culpa de nada pero no podemos entender que se abra aquí un centro de menas cuando en este barrio no hay nada para su integración. Por no haber no hay ni autobús. Esto no es un barrio adecuado para la integración de estos chicos», manifiestan los vecinos.

Por otro lado, los residentes también han denunciado el contraste entre las condiciones de vida que tienen estos menores con la de muchos trabajadores de Ibiza, que a duras penas pueden encontrar una vivienda a un precio asequible y acorde a su salario. Un hecho que «genera un efecto llamada», según los vecinos.

El portavoz de Vox en Ibiza, Héctor Andrés, ha mostrado su respaldo a los vecinos de Talamanca y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de favorecer la llegada de estos menores inmigrantes a las costas de Baleares en vez de repatriarlos a sus países de origen.