Baleares supera la barrera de los 5.000 inmigrantes llegados en patera dos meses antes que el año pasado. Fue a lo largo del lunes, jornada en la que arribaron a las Islas una decena de embarcaciones, cuando se llegaron a los 5.000 inmigrantes, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares.

El año pasado, que cerró con 5.815 personas llegadas en patera a las costas del archipiélago, esta cifra no se alcanzó hasta el 28 de noviembre.

Este martes, la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha referido a ello durante su intervención en el pleno del Parlament y ha criticado que, mientras Baleares llega a estas cifras, el Gobierno le haya denegado la contingencia migratoria.

La líder del Ejecutivo ha defendido que su Ejecutivo «hace tiempo que ha pasado de las palabras a los hechos» en materia de inmigración, dentro de sus competencias, y ha recordado las reclamaciones al Gobierno de incrementar los efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, combatir las mafias y recuperar la colaboración con Argelia.

Sobre la contingencia migratoria, ha lamentado que el Govern haya recibido la denegación el mismo día que se superan las 5.000 personas llegadas a las costas baleares en lo que va de año. En concreto, este 2025 Baleares ya ha conocido la llegada de 5.095 inmigrantes ilegales llegados en patera.

Según el último balance quincenal del Ministerio del Interior, al cierre de agosto habían llegado a Baleares 4.852 inmigrantes, un 78,6% más que en el mismo periodo del año anterior. En lo que va de septiembre, de acuerdo con la Delegación del Gobierno, lo han hecho 277 personas, por lo que la cifra anual asciende hasta las 5.129.

Son 2.072 personas más que las llegadas por estas fechas en 2024 y 868 menos que la cifra con la que se cerró el año pasado, de 5.815.

Entre mediados de septiembre y finales de diciembre (los meses, comúnmente, de mayor actividad migratoria en Baleares) del año pasado arribaron más de 2.700 personas en patera, por lo que si la tendencia se mantiene similar este 2025 se podría superar la cifra histórica.

A la par, este año ha trascendido la desaparición de más de un centenar de personas mientras trataban de llegar desde Argelia a Baleares y se han localizado más de 40 cadáveres, aparentemente de migrantes, en las costas y aguas próximas al archipiélago.

Sólo durante los primeros seis meses del año, según la ONG Caminando Fronteras, 328 perdieron la vida tratando de llegar a España a través de la ruta argelina, que tiene en Baleares uno de sus principales destinos.