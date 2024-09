Así viven los menas en un pueblo de Mallorca: chalé con piscina en una urbanización de lujo

Suena trap francés de fondo. El sonido sale del altavoz portátil que lleva uno de los tres chavales, adolescentes todos, que han salido de la casa gigante en la que se hospedan. Allí viven con todos los lujos. Visten ropa de marca, teléfono móvil de última generación y riñonera colgada del hombro. Son tres de la veintena de menas que residen en un chalé con piscina de una urbanización de lujo de Mallorca de sólo mil habitantes, Ses Rotgetes, ubicada en el municipio de Esporles, donde los independentistas de Més ostentan la alcaldía.

La puerta de la entrada está abierta de par en par. Desde fuera de la vivienda se escucha cómo varias personas hablan en árabe. Es la hora de comer. En el amplio parking del que disfrutan se pueden contar hasta seis vehículos aparcados. El último en llegar ha sido un coche deportivo, que ha accedido con las ventanillas bajadas y la música sonando a todo volumen.

La vivienda, alquilada con dinero público a un ciudadano sueco no residente, dispone además de una piscina de grandes dimensiones, un porche, una terraza… Según fuentes consultadas por OKDIARIO, hasta una veintena de menores extranjeros no acompañados residen en el chalé y lo hacen distribuidos en cuatro habitaciones.

Los vecinos de estos menas se quejan de la falta de civismo de los chavales, que ya han provocado algún que otro altercado en la zona y en el instituto al que han sido asignados, donde su presencia ya se ha hecho notar. Sobre todo durante la noche. Desde mayo las horas de descanso por la noche se han convertido en misión imposible. Ahora bien, ningún habitante de la zona quiere hacer declaraciones para evitar represalias. También denuncian que hay momentos en que los menores no están atendidos por cuidadores.

Los residentes de Ses Rotgetes cuestionan las ayudas de 7.200 euros al mes por cada ilegal que brinda el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. El IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) gestiona actualmente hasta 12 centros de acogida en la isla de Mallorca. Cuando PP y Vox entraron a gobernar en el Consell apenas había cinco. «Estamos al 150% de nuestra capacidad», ha denunciado en varias ocasiones el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés.

Menas procedentes de Formentera

Estos menas alojados en Esporles proceden de la pequeña isla de Formentera, donde llegaron de manera ilegal en patera. Sin embargo, tuvieron que ser trasladados a Mallorca por falta de espacios residenciales y de atención en la isla pitiusa. A pesar de residir en la mayor de las Baleares, es el Consell de Formentera el que se tiene que hacer cargo de estos adolescentes, con un coste de 200 euros diarios cada uno de ellos.

Un hecho que no ha sido del agrado del Ayuntamiento de Esporles, que ha dado un ultimátum de 15 días al Consell de Formentera para cesar la actividad de este centro de menores. En caso de que no se desaloje la vivienda, tendrían 48 horas para abandonar la casa. Y, si aun así no lo hicieran, la Policía Local deberá precintar la casa y desahuciar a estos menas que llegaron a Mallorca procedentes de Formentera.

Debido a la sobreocupación que sufren todos los centros de menas de Mallorca, todo apunta a que esta veintena de menores migrantes se quedarán en este chalé de Ses Rotgetes hasta que puedan, dada la dificultad de reubicarlos a otra zona. Cabe recordar que se ha llegado a tal punto de caos migratorio que se ha solicitado instalar tiendas de campaña en el cuartel de Son Tous de Palma.

En caso de que finalmente no sean desalojados, la Asociación de Vecinos de Ses Rotgetes podría aprobar una derrama con el objetivo de contratar los servicios de un abogado para llevar el caso ante la justicia y desalojar a los menas del chalé donde viven a cuerpo de rey.