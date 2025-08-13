Detenida una tironera rumana por intentar robar el bolso a una persona mayor en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer, de nacionalidad rumana y 34 años, como presunta autora de un delito de robo con violencia en grado de tentativa al tratar de arrebatar el bolso a una persona mayor.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la tarde en la avenida Alexandre Rosselló cuando dos agentes del Distrito Oeste de la Comisaría de Policía Comunitaria vieron a una mujer forcejeando violentamente con una señora de avanzada edad para arrebatarle el bolso.

Al percatarse de la presencia policial, la presunta autora emprendió la huida a la carrera, aunque fue inmediatamente interceptada por los agentes. Según ha informado la Policía Local, la detenida iba acompañada por un varón que, según la víctima y testigos, no había participado en los hechos.

La perjudicada, visiblemente afectada, relató que notó que le estiraban del bolso e intentaban quitárselo a la fuerza, hasta que segundos después llegaron los agentes.

Igualmente, otras dos mujeres se acercaron y les informaron que también había intentado robarles en la misma avenida pocos minutos antes.

Con todo, la mujer fue detenida y tras las diligencias iniciales practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, fue traspasada a la Policía Nacional.