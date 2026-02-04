El falso mena que violó a una niña en Hortaleza podrá beneficiarse de la regularización masiva de Sánchez

El falso mena del Centro de Acogida de Hortaleza que violó a una niña de 14 años en el barrio madrileño podrá acogerse a la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Al no contar con una condena firme por este caso y carecer de antecedentes penales -a pesar de sus diferentes detenciones-, el magrebí podrá beneficiarse de la medida debido a la laxitud de los requisitos establecidos por el Ejecutivo.

Mohamed Rifai fue detenido el pasado mes de agosto por violar a una niña en Hortaleza. La víctima, a la que agredió en un parque, tenía 14 años. Como publicó OKDIARIO, aunque el presunto autor aseguraba ser menor, la Policía sospechaba que no era así, y así lo confirmaron finalmente las pruebas forenses. Los resultados arrojaron que el inmigrante, que vivía en el centro de menores de Hortaleza, tenía en realidad 23 años.

«Ha de concluirse que en la fecha en que ocurrieron los hechos investigados, del 29 de agosto de 2025, era, en todo caso, mayor de 18 años», recogía el auto del Juzgado de Menores número 6 de Madrid. Su caso fue trasladado a un juzgado ordinario.

La víctima menor de edad fue encontrada en el parque en el que se produjeron los hechos, llorando, en estado de nervios y semidesnuda. El agresor le hizo el mataleón para agredirla sexualmente. Además, cuando la Policía procedió a su detención, reaccionó con violencia.

8 detenciones en sólo 6 meses

El falso mena tiene antecedentes policiales, pero no antecedentes penales. Este detalle es el que le permitirá beneficiarse de la regularización masiva anunciada por Sánchez, ya que el proceso no contempla las detenciones policiales sin condena.

En su caso, fue arrestado múltiples veces en varias ciudades de España por diferentes delitos: hurto, robo con fuerza, amenazas, robo con violencia e intimidación, riña tumultuaria y atentado contra la autoridad. Además, estuvo en prisión provisional acusado de agresión sexual por el caso de Hortaleza. Un total de 8 detenciones en sólo 6 meses, tanto antes de llegar a Madrid -cuando vivía en una vivienda okupada en San Sebastián- como después.

El caso del falso mena refleja precisamente el debate por el que se multiplicaron las críticas a la medida anunciada por Sánchez, dado que el plan extraordinario del Gobierno beneficiaría en algunos casos a inmigrantes con historiales policiales extensos. Así, con un largo historial delictivo, podrían contar con permiso de residencia y trabajo en España.