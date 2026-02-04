La regularización masiva de inmigrantes está a punto de colapsar el sistema de Extranjería, ya que en este momento las citas tanto online como presenciales se encuentran saturadas. Así, desde el sindicato CSIF se reclama planificar el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes y el refuerzo de plantillas para evitar el colapso de Extranjería.

Además, el sindicato pide una reunión urgente a Política Territorial, debido a que «los registros de Extranjería están saturados, tanto en la atención presencial como telemática y la aplicación electrónica registra fallos por sobrecarga».

Desde que el Gobierno informó sobre el Real Decreto de regulación extraordinaria ha aumentado la afluencia de personas a las oficinas para pedir información. De hecho, los funcionarios denuncian que «el volumen de trabajo ha aumentado de manera exponencial en los registros, que se encuentran saturados, tanto de manera presencial como telemática, por la falta de personal».

Por tanto, desde el sindicato más representativo entre los funcionarios se plantea una distribución coordinada de recursos entre los departamentos de Interior, Política Territorial, SEPE y Seguridad Social.

Hay que tener en cuenta que CSIF ya reclamó mejoras laborales para las/os trabajadores de las oficinas de extranjerías tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería el año pasado, que supuso en la práctica una elevada carga de trabajo que, en las actuales circunstancias, se hace inasumible por la plantilla, pese al personal temporal que se incorporó desde principios del año pasado.

«Se trata de una sobrecarga de trabajo aún mayor para la plantilla actual, con la posibilidad de llegar al colapso en la prestación del servicio», alertan.

Asimismo, los funcionarios también denuncian que el proceso de regulación extraordinario no podrá implementarse con garantías sin un refuerzo inmediato, suficiente y planificado, tanto en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno (dependientes del Ministerio de Política Territorial) como en la Dirección General de la Policía (DGP), encargada de la documentación y los expedientes vinculados.