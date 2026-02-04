El presunto testaferro de Zapatero creó su empresa Análisis Relevante 18 días después del ‘Delcygate’

Julio Martínez Martínez, presunto testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, constituyó su empresa Análisis Relevante SL a principios de febrero de 2020, apenas 18 días después del encuentro clandestino entre el entonces ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Esta proximidad temporal entre ambos acontecimientos añade un nuevo elemento a la maraña de conexiones entre el entorno de Zapatero y las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

La constitución de esta empresa fantasma, que ha facturado cerca de 200.000 euros anuales sin contar con ningún empleado, se formalizó en el Registro Mercantil el 25 de febrero de 2020. Sin embargo, el acto de constitución lleva fecha del 10 de febrero. Por tanto empezó los trámites temporalmente muy cerca del polémico encuentro nocturno del 20 de enero de 2020.

Según consta en los registros oficiales, Martínez creó Análisis Relevante SL con un capital social inicial de 4.000 euros. La empresa quedó domiciliada en un sótano del número 71 de la calle Zurbano de Madrid, a escasos «10 metros» de la sede de la Asociación Española de Fundraising, entidad con la que ha colaborado estrechamente Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

El llamado Delcygate ha suscitado una intensa controversia desde que se conoció el encuentro entre Ábalos y Rodríguez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó que ese encuentro en Barajas fue poco después de que Víctor de Aldama, empresario delator de la trama, negociara la entrega de 104 lingotes de oro, con un valor de 68,5 millones de dólares.

Los vídeos de las cámaras de seguridad de esa noche permanecen guardadas bajo llave en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, cuyo titular es Antonio Serrano-Arnal Domper.

La vicepresidenta venezolana tenía prohibida la entrada al espacio Schengen como parte de las sanciones de la Unión Europea. A pesar de ello, mantuvo reuniones con Ábalos en el aeropuerto madrileño. El presidente Pedro Sánchez, que inicialmente negó conocimiento previo del encuentro, tuvo que reconocer posteriormente que había sido informado por Ábalos días antes.

La UCO ha publicado un mensaje del 16 de enero de 2020 en el que Ábalos informaba a Sánchez: «Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente». El presidente respondió escuetamente: «Bien».

En esa estancia frustrada en Madrid Delcy Rodríguez, actual presidenta del país caribeño, tenía previsto comer con varios ministros y con el propio Zapatero.

Empresa sin empleados

Análisis Relevante SL presenta un perfil atípico para una consultora. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2023, la empresa cerró con una facturación de 125.875 euros. En 2022 había alcanzado los 200.572 euros, mientras que en 2021 y 2020 facturó 183.775 y 140.000 euros respectivamente.

La peculiaridad más llamativa reside en que esta facturación se ha conseguido sin contar con ningún trabajador. La memoria de la microempresa no presenta ningún desembolso en el apartado de gastos de personal, lo que alimenta las sospechas sobre su naturaleza como estructura instrumental. Ni siquiera aparece el propio Julio Martínez como empleado.

El objeto social de la sociedad incluye «la prestación de servicios de apoyo, asesoría, consultoría y otros servicios similares en el ámbito de la organización y gestión». También contempla «la definición y elaboración de informes y estudios sobre estrategias y análisis de mercado». Por ahora no ha visto la luz ningún informe o estudio de esa compañía-

Entre sus clientes ha figurado Whathefav SL, la agencia de marketing de Laura y Alba Zapatero Espinosa, hijas del ex presidente socialista. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, Martínez tuvo el encargo del propio Zapatero de ayudar a la firma de sus hijas a abrirse camino en el mundo de los negocios. Zapatero también ha cobrado del orden de 450.000 euros de Análisis Relevante SL por «asesorías globales», informó El Mundo.

Cambios de domicilio

El 3 de febrero de 2022, Análisis Relevante SL cambió su domicilio social desde el sótano de Zurbano hasta la dirección de Diego de León, 35 en Madrid. Precisamente en esta ubicación fue arrestado Julio Martínez por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 12 de diciembre de 2025.

La detención se produjo en el marco del caso Plus Ultra, la aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con 53 millones de euros de fondos públicos. La operación ha generado una fuerte polémica al no tratarse de una empresa considerada «estratégica».

Martínez administra decenas de empresas en un entramado mercantil que abarca diversos sectores. La mayoría tienen su domicilio social en una nave industrial de Petrer, Alicante.

Fuentes de la investigación sitúan la urbanización El Mirador de Vera, en Almería, como el lugar donde Zapatero y Martínez forjaron su amistad. El empresario alicantino administra sociedades domiciliadas en este enclave, el mismo donde Zapatero mantuvo su residencia estival durante años.

Desde el 26 de enero de 2026, Análisis Relevante SL tiene cerrada su hoja registral tras no presentar las cuentas del ejercicio de 2024. La sociedad ha pasado así a formar parte de la lista negra del Registro Mercantil. Sin embargo, en mayo de 2025 realizó una operación singular: redujo su capital social de 4.000 a 0 euros para inmediatamente ampliarlo a 15.000 euros, según consta en el BORME.

El cúmulo de circunstancias que rodean a esta empresa fantasma —su constitución pocas semanas después del Delcygate, su proximidad física con entidades vinculadas a Begoña Gómez, su inexistente plantilla pese a facturar casi 200.000 euros anuales y su vinculación con las hijas de Zapatero— configura un entramado que la juez Esperanza Collazos y la fiscal anticorrupción Elena Lorente deberán desentrañar para determinar si tras esta fachada societaria se ocultan operaciones que trascienden lo meramente mercantil.