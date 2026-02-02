El presunto testaferro de Zapatero montó su empresa en el mismo sótano que la fundación de Begoña: les separan 10 metros

Julio Martínez Martínez, el presunto testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y administrador único de Análisis Relevante SL, constituyó esta sociedad fantasma en un sótano de Madrid junto a la sede de la Asociación Española de Fundraising de la que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido socia destacada.

En concreto, Martínez creó esta sociedad el 10 de febrero de 2020 con domicilio social en un sótano del número 71 de la madrileña calle Zurbano, donde hay una decena de oficinas. Allí estuvo domiciliada dicha empresa fantasma de Julio Martínez, amigo de Zapatero, conseguidor de sus negocios en Venezuela y detenido en el caso Plus Ultra, hasta que cambió de domicilio con fecha de 3 de febrero de 2022 a la dirección de Diego de León, 35 (Madrid), donde fue arrestado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 12 de diciembre de 2025.

Fuentes conocedoras de la distribución del edificio apuntan que este sótano hace «una especie de U» y que las oficinas dan a los pasillos del mismo, por lo que sitúan a unos «10 metros de distancia» la oficina que usó Julio Martínez como tapadera y la sede de la Asociación Española de Fundraising, la misma colaboró con el máster de captación de fondos en la Complutense codirigido por Begoña Gómez, dándole visibilidad e impulso.

Algunos portales inmobiliarios dan la calificación de «sótano» a estas oficinas, mientras que el propio Martínez utilizó la palabra «bajo» en la declaración de su constitución en febrero de 2020 con un capital social de 4.000 euros. Por su parte, la página web de la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, lo considera «semisótano». En cualquier caso, la puerta de acceso a estas oficinas está más baja que la superficie de la calle. La mayoría de estos céntricos despachos miden en torno a 60 metros cuadrados, habiendo estancias menores en algunos casos.

De esta manera, Análisis Relevante SL tuvo como domicilio social durante casi dos años este sótano de la calle Zurbano de Madrid. Resulta llamativo que esta dirección todavía aparece reflejada en las últimas cuentas de esta sociedad fantasma depositadas por Julio Martínez en el Registro Mercantil, esto es, las correspondientes al ejercicio de 2023, pese a que no opera desde aquí desde febrero de 2022.

OKDIARIO publicó la pasada semana que Análisis Relevante SL tiene cerrada su hoja registral desde el 26 de enero de 2026. De esta manera, la sociedad del presunto testaferro de Zapatero pasó así a formar parte de la lista negra del Registro Mercantil después de no presentar en tiempo las cuentas del ejercicio de 2024.

En las últimas depositadas, las de 2023, figura que esta empresa tenía cero empleados, no presentando, por tanto, ningún desembolso en el apartado de gastos de personal.

También se refleja cerró el año 2023 con una cifra de negocio de 125.875 euros, mientras que en el anterior -el del cambio de su sede social- facturó 200.572 euros. En cuanto a los ejercicios de 2021 y 2020, en los que Análisis Relevante SL operó desde el sótano de Zurbano, la empresa del conseguidor de Zapatero obtuvo una facturación de 183.775 y 140.000 euros, respectivamente.

El objeto social de esta sociedad, detalla la documentación oficial consultada por este periódico, es la «prestación de servicios de apoyo, asesoría, consultoría y otros servicios similares en el ámbito de la organización y gestión».

De igual modo, también incluye entre su actividad «la definición y elaboración de informes y estudios sobre estrategias y análisis de mercado, de interpretación y análisis de información, de consultoría de marketing de servicios, de asesoramiento relacionado con los sectores económicos, sociedades, entidades e instituciones».

Las hijas de Zapatero

Análisis Relevante SL ha sido cliente de Whathefav SL, la agencia de marketing y comunicación de las hijas del ex presidente socialista, Laura y Alba Zapatero Espinosa, constituida en 2019.

De hecho, Martínez tuvo el encargo del propio Zapatero de ayudar a la firma de sus hijas a abrirse camino en el mundo de los negocios, según fuentes del entorno consultadas por OKDIARIO.

La propia agencia de Laura y Alba Zapatero Espinosa reconoció durante meses en su página web que Análisis Relevante SL era uno de sus clientes. En 2024, último año de las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, la agencia de las hijas de Zapatero facturó 471.810 euros y cerró dicho ejercicio con un saldo positivo de 125.639 euros.