La UDEF registró la casa del financiero de Plus Ultra e investiga al abogado del presidente

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró también el domicilio de Alejandro Delgado, el financiero venezolano que prestó fondos a la aerolínea Plus Ultra, y tiene por investigado al abogado del presidente de la compañía –Julio Martínez Sola–, Santiago Fernández Lena, según han confirmado a OKDIARIO fuentes conocedoras de la investigación. Delgado, director financiero de Plus Ultra y ex presidente de la quebrada Santa Bárbara Airlines venezolana, figura en las pesquisas de la pieza separada bajo secreto de sumario que dirige la juez Esperanza Collazos del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Los agentes de la UDEF han intensificado las indagaciones sobre el entramado de prestamistas que facilitaron más de 1,3 millones de euros a Plus Ultra entre 2020 y 2021, justo antes de recibir el controvertido rescate de 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez. La investigación se centra en determinar si estos préstamos formaban parte de una operación de blanqueo de capitales procedentes del régimen chavista de Venezuela.

Santiago Fernández Lena, vinculado desde hace más de una década a la aerolínea como secretario no consejero, abandonó su puesto como socio de un gran despacho de abogados a finales de noviembre de 2025, apenas dos semanas antes de que se produjeran las detenciones del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y del CEO Roberto Roselli, informó VozPopuli. El letrado anunció su salida en un post en LinkedIn donde explicaba que pasaría a dedicarse «en exclusiva» a la aerolínea. Justo las detenciones se realizaron el gran día que la aerolínea había reservado para una fiesta en el Casino de Madrid para anunciar que Martínez Sola se convertía en propietario mayoritario de la compañía.

«No era el aterrizaje planeado llegar a Plus Ultra Líneas Aéreas en estas circunstancias», escribió Fernández Lena, quien añadió que creía «firmemente en la inocencia de sus directivos y de la propia compañía». El abogado había ejercido en un gran despacho como responsable del área de Transporte, Movilidad y Logística desde finales de 2021.

Fernández Lena figura como apoderado en cuentas bancarias que la aerolínea tiene en Panamá y Puerto Rico. Además, aparece entre los firmantes del último balance de la compañía en España y ha sido pieza clave en las negociaciones con la SEPI para obtener el rescate público.

Alejandro Delgado, por su parte, presidió Santa Bárbara Airlines (SBA) hasta finales de 2017, cuando abandonó la aerolínea venezolana apenas seis meses antes de su quiebra en 2018. El directivo venezolano tomó los mandos de SBA en 2015 y aterrizó en Plus Ultra como gerente general adjunto en noviembre de 2017, coincidiendo con la entrada del capital venezolano en la empresa española.

Malestar entre investigados

Fuentes consultadas por OKDIARIO revelan que existe un profundo malestar entre varios de los investigados hacia Julio Martínez Martínez, conocido como Julito.

«Estamos aquí por culpa de tu jefe», le han espetado en referencia al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, consideran que se encuentran en esta situación judicial. Martínez Martínez era socio en negocios del ex líder socialista y pagó a través de su consultora Análisis Relevante a la empresa de las dos hijas de Zapatero, WhatTheFav SL.

Los investigadores han encontrado cientos de miles de euros en efectivo en los domicilios registrados. En el caso del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, la UDEF halló un botín de 100.000 euros escondidos en su casa de La Moraleja. Los imputados sostienen que ese dinero era para «operaciones inmobiliarias» que iban a realizar, sin ofrecer más detalles por el momento.

El empresario alicantino Julio Martínez Martínez tenía múltiples alquileres con empresas muy importantes del país, según las fuentes consultadas. Algunos de los investigados mantienen amistades en la judicatura, lo que complica aún más el opaco entramado que rodea a este caso. Era vox populi en determinados círculos empresariales de Madrid que Zapatero mantenía una estrecha relación con Julito, con quien compartía la afición por el running y viajes a Venezuela en aviones privados.

Entre los imputados también figuran políticos valencianos, tanto de izquierda como de derecha. Los directivos de Plus Ultra, muchos de ellos de ideología conservadora, lamentan verse salpicados por los tejemanejes de Zapatero y sus colaboradores. El actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, fue adjunto a la presidencia de Air Madrid cuando quebró en 2006, dejando en tierra a 420.000 pasajeros durante la Navidad.

Defensa alega nulidad

Tal como ha podido saber OKDIARIO, las defensas están convencidas de la nulidad de las actuaciones judiciales. Los letrados recuerdan que el caso abierto en 2021 por la concesión del rescate se dejó caducar y acabó archivado en el Juzgado de Instrucción número 15. La fiscal Anticorrupción Elena Lorente llevó nuevos datos procedentes de la Justicia de Suiza y Francia a la Audiencia Nacional, que en un auto dejó caer que podrían estudiarse en los juzgados ordinarios.

«El Juzgado número 15 tendría que haber visto que el caso ya estaba archivado y que si son hechos nuevos se tenían que haber llevado a Decanato a reparto», explican las defensas. «Sin embargo, se lanzó a autorizar los registros y detenciones por la UDEF. Es una causa de nulidad de libro. Las normas están para cumplirlas. Hay sentencias recientes del Supremo muy claras sobre estos plazos», añaden. Se sorprenden porque Collazos arrastraba los pies y ahora ha cogido con fuerza el caso sin ni siquiera informar a la prensa de los aspectos más básicos.

Los abogados defensores argumentan que sus clientes desconocían quiénes eran realmente los prestamistas y si los fondos procedían del oro venezolano o de los programas de ayuda del régimen de Nicolás Maduro. «Hay que probar mu. Subrayan además que la SEPI no censuró ninguna de estas operaciones. organismos estatales como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que curiosamente había sancionado a Plus Ultra en 2019. También hay informes favorables del banco de inversión Daiwa Corporate Advisory, de la consultora Deloitte y del Tribunal de Cuentas.

Conexión con Panamá

La investigación ha destapado una intrincada red de operaciones financieras con Panamá. Plus Ultra arrancó 2020 con más de dos millones de euros en depósitos en el banco panameño Panacorp Casa de Valores, entidad vinculada al empresario venezolano Rodolfo José Reyes Rojas, que entró en el capital de la aerolínea en 2017.

Panacorp concedió un préstamo participativo de 7,5 millones de dólares a Plus Ultra que fue fundamental para evitar que entrara en causa de disolución en 2019.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Plus Ultra utilizó el dinero del rescate público para blanquear fondos de una organización vinculada al chavismo venezolano. Los préstamos se realizaron a través de sociedades domiciliadas en Gibraltar y Suiza, como Valerian Corporation Limited, Wailea Investment y Allpa Wira Trading, todas ellas vinculadas al holandés Simon Leendert Verhoeven.