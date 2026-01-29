La UDEF tiró la puerta abajo de la casa en Madrid en busca de un consejero de Plus Ultra que está en Venezuela

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró la casa en Madrid de Rodolfo Reyes, ex consejero y accionista de la aerolínea Plus Ultra, investigada en los tribunales por un presunto delito de blanqueo. Reyes se encontraba en el momento del registro en Venezuela, su país natal, por lo que los agentes tiraron la puerta abajo.

El pasado mes de diciembre, la juez Esperanza Collazos ordenó la entrada y registro en los domicilios de una serie de investigados por presunta organización criminal a raíz del supuesto blanqueo de los 53 millones de euros, que dio el Gobierno de España como rescate a la compañía Plus Ultra en 2021.

Las pesquisas judiciales se centran en que el dinero del rescate fue utilizado para pagar a prestamistas a escala internacional utilizando bancos suizos y panameños, entre otros.

Una de las figuras clave dentro de Plus Ultra fue Rodolfo Reyes, que llegó a controlar el accionariado de la compañía aérea. Reyes fue nombrado consejero de Plus Ultra el 8 de junio de 2017 y fue uno de los impulsores en que el capital venezolano entrara en la aerolínea cuando la empresa empezó a tener graves problemas para pagar nóminas.

Su gestión en Plus Ultra acabó cuando cesó como consejero en 2022, un año después del rescate del Gobierno de Sánchez. La dirección de la empresa fue entonces ocupada por Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, y el empresario Julio Martínez Sola, como presidente. Ambos fueron detenidos por la UDEF.

Roselli mantenía contacto con Reyes, cuyo domicilio también fue registrado, pese a que en el mes de diciembre no se encontraba en España. Reyes había vuelto a Venezuela y no se le pudo detener en Madrid.

Magnate venezolano

El magnate venezolano mantiene actualmente participación activa en tres sociedades mercantiles con sede en Madrid. La más relevante es Snip Aviation, donde ejerce un control prácticamente absoluto al concentrar simultáneamente los cargos de administrador solidario, socio y presidente.

Rodolfo Reyes también ostenta el cargo de administrador único en Flyspain, lo que le confiere plenas facultades de representación y administración de esta sociedad del sector aeronáutico. Estas dos empresas fueron las principales accionistas de Plus Ultra cuando se le concedió el rescate.

Según los datos del Registro Mercantil, el empresario venezolano también figura actualmente es consejero en Alimentos Los Paramos, una compañía dedicada a la alimentación.

También ejerció como administrador solidario en las empresas Corpoestructura, Roraima Soho12 y fue consejero en La Compañía de Bocono y Biscucuy. Todas estas empresas están extinguidas.

Los registros del ‘caso Plus Ultra’

La juez de Plaza de Castilla, que investiga bajo secreto de sumario el presunto blanqueo de Plus Ultra, consideró que era de interés para la instrucción registrar el domicilio de Rodolfo Reyes junto a una decena de localizaciones más.

Bajo orden judicial, los agentes prepararon una operación el pasado mes de diciembre en la que tiraron puertas abajo y recabaron las evidencias que podrían ser de interés para la investigación. La UDEF registró la sede de Plus Ultra, ubicada en el municipio de Alcobendas (Madrid), y a los trabajadores se les dio el día libre mientras los agentes inspeccionaban sus ordenadores.

Los policías también acudieron a los domicilios de los investigados, ubicados principalmente en Madrid y en Alicante. En los mismos encontraron elevadas sumas de dinero y dispositivos digitales que fueron intervenidos.

En la casa del imputado Julio Martínez Martínez llegaron a encontrar una foto impresa suya con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez es conocido en los círculos empresariales de Madrid como la mano derecha de Zapatero.

Se prorroga el secreto

La juez Esperanza Collazos también ha procedido esta semana a alargar el secreto de sumario de la pieza separada en la que se investiga el presunto blanqueo a través de Plus Ultra. Fuentes judiciales aseguran que se ha prolongado un mes más, hasta finales de febrero.