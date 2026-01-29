Análisis Relevante, la empresa fantasma sin empleados con la que Zapatero y ‘Julito’ cobraban de Plus Ultra
La consultora factura cerca de 200.000 euros al año sin ningún trabajador
Como publica este jueves OKDIARIO, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha roto toda relación con su conseguidor y amigo íntimo Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, tras su detención en el marco de la investigación por presunto blanqueo vinculado a la aerolínea Plus Ultra.
Esas presuntas actividades delictivas se hacían a través de la empresa Análisis Relevante SL, consultora vinculada a Julito y que contrató los servicios de la agencia de marketing digital de las hijas de Zapatero.
Análisis Relevante SL, que registra una facturación anual cercana a los 200.000 euros al año pese a no contar con empleados, fue incluida por la aerolínea Plus Ultra a sus proveedores.
Julio Martínez Martínez figura como administrador único de una empresa, constituida en febrero de 2020 y con sede social en Madrid. Cerró el ejercicio 2022 con una cifra de negocio de 200.572 euros, frente a los 183.775 euros del año anterior, lo que supone un incremento del 9,1%. La memoria de la empresa detalla que esta facturación se logró sin ningún trabajador, ya que no consta gasto alguno en personal.
Según su objeto social, la compañía se dedica a la prestación de servicios de apoyo, asesoría y consultoría en organización y gestión, así como a la elaboración de informes y estudios de estrategia, análisis de mercado y consultoría de marketing y servicios para empresas e instituciones.
Relación con las hijas de Zapatero
Entre los clientes de Análisis Relevante SL figura Whathefav SL, la agencia de marketing y comunicación fundada en 2019 por Laura y Alba Zapatero Espinosa, hijas del ex presidente socialista. De acuerdo con fuentes del entorno citadas por OKDIARIO, fue el propio Zapatero quien encargó a Martínez ayudar a impulsar el proyecto empresarial de sus hijas, dada la amistad que ambos mantienen desde hace décadas.