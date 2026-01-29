Análisis Relevante, la empresa fantasma sin empleados con la que Zapatero y ‘Julito’ cobraban de Plus Ultra

Como publica este jueves OKDIARIO, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha roto toda relación con su conseguidor y amigo íntimo Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, tras su detención en el marco de la investigación por presunto blanqueo vinculado a la aerolínea Plus Ultra.

Esas presuntas actividades delictivas se hacían a través de la empresa Análisis Relevante SL, consultora vinculada a Julito y que contrató los servicios de la agencia de marketing digital de las hijas de Zapatero.

Análisis Relevante SL, que registra una facturación anual cercana a los 200.000 euros al año pese a no contar con empleados, fue incluida por la aerolínea Plus Ultra a sus proveedores.

Julio Martínez Martínez figura como administrador único de una empresa, constituida en febrero de 2020 y con sede social en Madrid. Cerró el ejercicio 2022 con una cifra de negocio de 200.572 euros, frente a los 183.775 euros del año anterior, lo que supone un incremento del 9,1%. La memoria de la empresa detalla que esta facturación se logró sin ningún trabajador, ya que no consta gasto alguno en personal.

Según su objeto social, la compañía se dedica a la prestación de servicios de apoyo, asesoría y consultoría en organización y gestión, así como a la elaboración de informes y estudios de estrategia, análisis de mercado y consultoría de marketing y servicios para empresas e instituciones.

Relación con las hijas de Zapatero

Entre los clientes de Análisis Relevante SL figura Whathefav SL, la agencia de marketing y comunicación fundada en 2019 por Laura y Alba Zapatero Espinosa, hijas del ex presidente socialista. De acuerdo con fuentes del entorno citadas por OKDIARIO, fue el propio Zapatero quien encargó a Martínez ayudar a impulsar el proyecto empresarial de sus hijas, dada la amistad que ambos mantienen desde hace décadas.