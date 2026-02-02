Conexiones subterráneas Begoña Gómez-Zapatero

Será por casualidad, por esas ironías que tiene el destino, por el mero capricho del azar, o porque hay gato encerrado, pero lo cierto es que Julio Martínez Martínez, el presunto testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y administrador único de Análisis Relevante SL, constituyó esta sociedad fantasma en un sótano de Madrid junto a la sede de la Asociación Española de Fundraising de la que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido socia destacada. O sea, que ambos tienen conexiones subterráneas en sus negocios.

Martínez creó su sociedad el 10 de febrero de 2020 con domicilio social en un sótano del número 71 de la madrileña calle Zurbano, donde hay una decena de oficinas. Allí estuvo domiciliada dicha empresa fantasma de Julio Martínez, amigo de Zapatero, conseguidor de sus negocios en Venezuela y detenido en el caso Plus Ultra, hasta que cambió de domicilio con fecha de 3 de febrero de 2022 a la dirección de Diego de León 35, donde fue arrestado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 12 de diciembre de 2025. El tiempo en el que el domicilio fiscal de la compañía estuvo en la calle Zurbano tuvo como vecinos a la Asociación Española de Fundraising, que colaboró con el máster de captación de fondos codirigido por Begoña Gómez.

Las conexiones subterráneas entre Begoña Gómez y Zapatero son, sin duda, llamativas, porque ya es casualidad que las empresas que están detrás de sus negocios se encuentren en el mismo inmueble y disten físicamente a unos escasos diez metros de distancia. Y porque, normalmente, estas coincidencias suelen traducirse en el clásico «Dios los cría y ellos se juntan», expresión que en el contexto actual viene que ni pintada. Porque podrá ser cosa del azar o ironías de destino, pero -con la que está cayendo- lo más seguro es abrazarse al típico «piensa mal y acertarás». No falla.