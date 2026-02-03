La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el «recadero» de la «dictadura sanguinaria» de Venezuela. A su juicio, el dirigente socialista ha sido el mayor «comisionista» a sueldo del chavismo.

Así se ha expresado la líder de los populares en la Cámara Alta en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Y sesión legislativa, la del Senado, a la que el jefe socialista del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sigue sin presentarse desde hace casi dos años.

García, desde su escaño, ha cargado duramente contra el Gobierno central por el escándalo de la presunta mediación y papel del ex presidente Zapatero en el caso Plus Ultra, la empresa rescatada por la SEPI durante la pandemia por más de 53 millones de euros. «No es mediación, es corrupción», ha asegurado.

Según la dirigente del PP, el que fuera máximo líder del PSOE, ha ejercido como «comisionista, como recadero, como defensor y blanqueador de una dictadura sanguinaria» de Venezuela.

«El esquema es muy sencillo, Zapatero presiona al Gobierno, la empresa paga a un intermediario y el intermediario paga a Zapatero», ha afirmado la senadora García. «53 millones salen del bolsillo de los españoles, pasan por el chavismo y regresan al sanchismo», ha explicado.

La portavoz de los populares en el Senado ha puesto además de manifiesto cómo ha funcionado el que ha acusado de «círculo vicioso de la corrupción». A su juicio, todo se ha tratado de un intercambio de favores y de «dinero público para dar apariencia legal a fondos de origen criminal».

Para la dirigente del PP, el ex presidente Zapatero no es otro que el «nexo corruptor» de la corrupción del PSOE. «El hombre que mueve los hilos del sanchismo», ha asegurado.