Sánchez plagia a Feijóo: el PP propuso el año pasado prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

El Partido Popular ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plagiar su Plan de Protección a los menores en entornos digitales. En concreto, su propuesta de limitar el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales.

Fuentes del PP han acusado abiertamente al líder socialista del Ejecutivo de copiar las medidas presentadas por la oposición para arrojarse posteriormente el mérito. De hecho, fue en noviembre del pasado año 2025 cuando el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, anunció un total de cinco propuestas «clave» que su grupo llevaría al Congreso para proteger al menor en los entornos digitales.

Un protocolo, por su parte, que se basa en el refuerzo de los controles de edad y de geolocalización, apuesta por el descanso digital y propone facultar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de más medios para imponer sanciones a aquellas empresas tecnológicas que no cumplan la Ley.

A través de un breve comunicado, las mismas voces del partido recuerdan incluso el «más de medio centenar de enmiendas» que el Grupo Popular registró en la Cámara Baja «para arreglar la Ley de protección al menor en los entornos digitales del Gobierno».

En su escrito, los de Feijóo exigen al PSOE el desbloqueo de dicha ley y acepte las propuestas del principal grupo de la oposición. Entre ellas, la enmienda 256, que propone que «los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales, a excepción de aquellos de más de 14 años que cuenten con consentimiento expreso y verificable» por parte de sus padres o tutores, «así como un horario de descanso digital nocturno para ellos».

«Como siempre ocurre con este Gobierno, llega tarde y a rastras», acusan desde el PP. «Le proponemos que, ya que ha decidido copiar las iniciativas del PP también ponga en marcha las que tienen que ver con poner freno al suicidio y al acoso digital entre los menores, así como las medidas que sí dan herramientas reales y efectivas a las familias para cuidar a sus hijos», apuntan.

Según el PP, «solamente es bueno que rectifiquen y hagan lo que decimos con el decreto de pensiones sino que también es bueno que nos copien las medidas en materia de redes sociales».