Feijóo reforzará la protección del menor en redes sociales: límites de edad, descanso digital y sanciones

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado cinco propuestas «clave» que su grupo llevará al Congreso para proteger al menor en los entornos digitales. Reforzar los controles de edad y de geolocalización, apostar por el descanso digital o facultar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de más medios para imponer sanciones, son algunas de las medidas que forman parte del protocolo que plantea el PP.

«Proteger a los menores en el ámbito digital no es desconfiar de la tecnología», sino que «es poner la humanidad por delante del algoritmo», ha señalado Feijóo. Ello, ligado además al hecho de que las familias, así como las escuelas, deben enseñar a los niños «a usar la red con criterio y seguridad».

Para Feijóo, se trata de un «reto compartido» que, si bien ha señalado implica a todas las formaciones políticas por igual, también debe hacerlo a las principales plataformas digitales en las que los menores pasan gran parte de su tiempo libre sin supervisión de un adulto. En este sentido, ha recalcado que «la verdadera modernidad» no está en lo digitalizada o no que esté en una sociedad sino que, por el contrario, está en lo que ésta misma «decide permitir o no permitir a sus hijos».

«Cada vez que un menor es acosado en una red social, cada vez que una imagen se convierte en un arma, cada vez que la tecnología se usa para humillar o para manipular o acceder a los menores, no fallan solo las layes, hemos de reconocerlo, también fallan los adultos», ha señalado Feijóo.

A su juicio, «proteger a un menor no es proteger sólo su futuro» sino también el presente de la sociedad. Por ello, ha llamado a la necesidad de recordar a los menores que, en un mundo digitalizado, es más preciso que nunca recordar «que hay un mundo mas allá de la pantalla, que su valor no se mide en seguidores y que la tecnología debe ser un puente si hay alguien al otro lado esperándole».

Con todo, el jefe del principal partido de la oposición, desde la gala Metafuturo que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid, ha querido compartir algunas de las propuestas que, su grupo en el Congreso, trasladará en las próximas semanas. Éstas son algunas de las propuestas del equipo de Feijóo: