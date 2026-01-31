El PP ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por no revisar desde junio la soldadura de la vía donde ocurrió la tragedia de Adamuz (Córdoba), donde murieron 46 personas, como ha desvelado este sábado OKDIARIO. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) indaga esa unión como la posible causa del choque entre el tren Iryo y el Alvia tras el descarrilamiento del primero.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, se ha hecho eco de la información a través de una publicación en la red social X, antes Twitter: «Adif admite que no revisaron la soldadura». «Recortaron en mantenimiento y, por tanto, en seguridad», ha lamentado la dirigente popular.

La senadora abulense ha asegurado que el resultado de esa gestión «lo han acabado pagando 46 personas con su vida». «Lo mínimo que debe hacer Puente es dimitir ya», ha concluido, añadiendo la etiqueta #PuenteDimision.

La reacción del PP llega después de que este medio publicara que la soldadura de Adamuz (Córdoba) que se investiga ahora como causa del accidente en el que murieron 46 personas fue revisada por última vez con ultrasonidos durante la obra de reforma «integral» de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla. Esta es la prueba más fiable para detectar fisuras o cualquier otro defecto de la vía que pueda suponer un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

Adif admite que no revisaron la soldadura…Recortaron en mantenimiento y, por tanto, en seguridad. Lo han acabado pagando 46 personas con su vida y lo mínimo que debe hacer Puente es dimitir ya #PuenteDimisionhttps://t.co/hq3Oq3283K — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) January 31, 2026

Sin revisión desde junio

En un dossier elaborado por Adif sobre las revisiones de esta soldadura, el administrador estatal admite explícitamente que «la última inspección» por ultrasonidos «se hizo durante su construcción». Esto es, el 25 de junio del año pasado.

Adif distingue dos revisiones con ultrasonidos: una, a la vía -prueba que se habría realizado el 10 de septiembre de 2025 y de la que no ha aportado más detalles- y otra, expresamente, a la soldadura. Pero en este caso la fecha es muy anterior. En concreto, de junio, apenas un mes después de su realización (fechada el 25 de mayo de 2025) durante la obra del tramo Guadalmez-Córdoba, incluida en el proyecto de renovación «integral» de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla.

De acuerdo a la información facilitada por Adif, la inspección se habría efectuado más de seis meses antes del fatal siniestro. El ente estatal contrató a la compañía Ayesa para la supervisión e inspección de la obra -lo que incluía la revisión de las soldaduras- por 3,1 millones de euros, que posteriormente fueron ampliados a 3,7. Por su parte, la firma encargada de realizar la soldadura fue la empresa Maquisaba.

Según el Gobierno, en la vía se habían realizado varios controles antes del accidente y «todos ellos con resultado positivo»: dos auscultaciones geométricas para comprobar el estado de los parámetros de vía -el 9 de septiembre y el 13 octubre-; cinco auscultaciones dinámicas, que miden la respuesta del material rodante al interaccionar con la vía para conocer los defectos que pueden afectar al confort y/o seguridad de la marcha –el 26 de junio, el 8 de septiembre, el 13 y el 15 de octubre y el 21 de noviembre–; una inspección y vigilancia a pie de vía, el 5 de octubre; una inspección de desvíos –el 7 de enero–; una auscultación de la vía con ultrasonidos, el 10 de noviembre; y otra de la soldadura, el 25 de junio. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido estos días que aunque la vía se hubiera auscultado un día antes del accidente «no se habría visto nada».