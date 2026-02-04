Newey confiesa que Fernando Alonso y Aston Martin van ‘dopados’ en 2026: «Nuestra gasolina…»

La Fórmula 1 tiene nuevas normas para 2026 en cuanto a diseño y motorización de los coches. Adrian Newey acaba de impactar a todo el paddock con el diseño de su Aston Martin, aunque el ingeniero británico acaba de dar una clave que puede marcar la diferencia en las aspiraciones de Fernando Alonso de ganar el título Mundial.

El proveedor y socio del equipo, Aramco, parece que puede ser un factor determinante gracias al combustible que han desarrollado y que puede dar del orden de varias décimas por vuelta al equipo. «Aramco es fundamental para nosotros por su forma de desarrollar el combustible. Al igual que Valvoline, que desarrolla el aceite para adaptarlo al trabajo que realiza Honda, y son una parte importante de una ecuación muy compleja, pero muy importante», reconoció Newey.

El diseñador de la máquina con la que Fernando Alonso pretende ganar una carrera 13 años después asevera que este factor es a todas luces decisivo. «Sin un socio técnico y un proveedor de combustible con la experiencia de Aramco, el desarrollo del motor por parte de Honda se vería limitado. Ahora estamos a la vanguardia y debemos aprovecharlo», añadió.

Poner en la misma línea a estos tres eslabones parece la parte más complicada para un Newey que explica que si Honda, Aramco y Valvoline consiguen mezclar pueden formar un tridente imbatible junto con su diseño en el Aston Martin. Los japoneses no quisieron exprimir al máximo el motor recientemente en Barcelona a la espera de esta conjunción.

Fernando Alonso ya sabe triunfar así

Y no es la primera vez en la carrera de Fernando Alonso que se encuentra en una situación donde tendrá que llevar algo diametralmente opuesto al resto. En sus años triunfales en Renault, la marca francesa formó un binomio ganador con el suministrador de ruedas Michelín dando al asturiano una ventaja significativa con respecto a otro proveedor como Bridgestone.

Los galos consiguieron tener casi en exclusiva la fabricación de gomas Michelín para ellos mientras que Bridgestone suministraba casi al resto de la parrilla. Ese trato de cliente preferencial sirvió para que el R25 y R26 funcionasen como un disparo.

Ahora la situación se repite, aunque hay más actores implicados y en otras partes del coche. Las ruedas en la actualidad las fabrica únicamente Pirelli no pudiéndose sacar ninguna ventaja de ellas. Sin embargo, el combustible y los motoristas sí que son diferenciales.

Este año Mercedes es el que más motorista que nutre a más escuderías, mientras que Honda tiene un contrato en exclusividad con Aston Martin. Los británicos pueden sacar un enorme beneficio de esto por poder dar directrices directas de lo que quieren como sucedió en los últimos años con la sociedad Red Bull-Honda. Los austríacos, por cierto, ahora están con Ford también en solitario.

Por el momento, Aramco, como socio de la escudería de Fernando Alonso, se une a este tipo de trato de exclusividad dándole el mejor combustible a su propio equipo. La marca saudí ha desarrollado un nuevo combustible sintético y sostenible que está a la vanguardia de todos y que costará cada litro más de 150 euros. Newey sabe que aquí tiene un filón para ganar algunas décimas más que valiosas.