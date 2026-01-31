Fernando Alonso devuelve el guiño a Carlos Alcaraz: «¡Alcaraz te quiero!»

La complicidad entre Fernando Alonso y Carlos Alcaraz es máxima. Todo viene de la admiración del número uno del mundo del tenis a uno de sus ídolos, el piloto de Fórmula 1, a quien siempre ha dedicado gestos. El último lo realizó este viernes después de ganar uno de los partidos más sufridos de su carrera.

Pese a su esfuerzo para derrotar a Alexander Zverev en semifinales del Open de Australia, el murciano se acordó de su compatriota y celebró la victoria con el icónico movimiento del asturiano subido al inolvidable Renault de 2005 tras uno de sus triunfos que le llevaron a conseguir su primer Mundial de F1.

Un día más tarde, tras poner fin a su única jornada de test en Montmeló con el nuevo Aston Martin de Adrian Newey, Alonso dedicó un famoso cántico a Alcaraz a través de sus redes sociales. «¡Alcaraz, Alcaraz! ¡Alcaraz te quiero!», publicó el asturiano, devolviendo el guiño a un Carlos que celebró como su ídolo el pase a la final del Open de Australia.

Alcaraz y Alonso, muy unidos

Alonso será un espectador más de Alcaraz este domingo en su final contra Novak Djokovic (9:30 horas) tras otra demostración del especial vínculo que une a dos de los mayores iconos del deporte español. El asturiano, por su parte, tendrá una semana de ‘descanso’ hasta la próxima tanda de pruebas en Bahréin antes del campeonato de F1 que arrancará el próximo 6 de marzo en Melbourne, donde su fan Carlos quiere hacer historia convirtiéndose en el tenista más joven en completar el Grand Slam.

Como decimos, el de este viernes no es el primer gesto de Alcaraz hacia Alonso. Acababa de terminar el encuentro ante Tommy Paul en el Masters 1.000 de Miami 2023, cuando, como es habitual en los ganadores, el español se acercó a la cámara. El murciano se acordó de la victoria que está por venir en Fernando y escribió: «¿33? Soon (pronto)».