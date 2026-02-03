La esperada valoración de Newey sobre el rompedor Aston Martin de Alonso: «El coche está mucho más…»

La de Adrian Newey era la valoración más esperada en la pretemporada de la Fórmula 1. Desde que el pasado jueves Lance Stroll mostró al mundo el nuevo Aston Martin al salir a pista en los test de Montmeló se han sucedido las opiniones –la mayoría positivas– sobre el arriesgado diseño del AMR26, pero faltaba por escuchar la de su creador. El ingeniero británico confiesa que el coche de Fernando Alonso para el Mundial de 2026 está «bien equipado, mucho más» de lo que cree «que se ha intentado antes» en la escudería.

Que la respuesta del propio diseñador del monoplaza sea positiva ya es una buena noticia, independientemente de que la F1 sea de los únicos deportes en el que los equipos siempre dicen lo mejor de ellos mismos. Newey, manteniendo esa filosofía, apuesta por la cautela y aclara que el AMR26 es un coche pensado en el «desarrollo» durante el próximo campeonato y no uno que «salga bastante optimizado» a las primeras carreras, pero que «carezca de mucho potencial».

Así, dejo entrever que 2026 será un año en el que cada paquete de mejoras dará un salto cualitativo bastante importante a los monoplazas. No puede ser de otra manera en una temporada en la que entra en vigor el nuevo reglamento de la F1. Newey habló casi de todo en su extensa charla facilitada este martes por Aston Martin y comenzó explicando por qué se decantó por este diseño tan arriesgado que se desveló en el circuito de Barcelona-Cataluña y que puede devolver a Alonso a la senda de los podios y las victorias.

«Analizamos minuciosamente las regulaciones y lo que creemos que queremos lograr desde la perspectiva del campo de flujo para adaptarnos a ellas. A partir de ahí, comenzamos a desarrollar una geometría que busca crear los campos de flujo que deseamos. Es un enfoque holístico, pero, en verdad, con un conjunto de regulaciones completamente nuevas, nadie está seguro de cuál es la filosofía correcta», detalla, afirmando que ni siquiera él, el ingeniero más laureado de la F1 las tenía todas consigo al optar por una vía u otra.

«Ciertamente, no estamos seguros de cuál es la mejor interpretación del reglamento y, por lo tanto, la mejor filosofía a seguir. Debido a nuestro apretado calendario, decidimos tomar una dirección específica y esa es la que hemos seguido. Solo el tiempo dirá si es la correcta o no. Pero hay que elegir el camino y seguir adelante», avanzó.

Newey no aireó la definición que se le ha dado a su primera obra en Aston Martin. Todo el mundo ha catalogado como «agresivo» el diseño del AMR26, aunque el inglés prefiere insistir con la que creen que es la «dirección correcta». «Nunca considero ninguno de mis diseños como agresivo. La dirección que hemos tomado podría interpretarse sin duda como agresiva. Incluye bastantes características que no se habían implementado antes. ¿Eso lo convierte en agresivo? Posiblemente sí, posiblemente no», dijo.

También se ha hablado mucho estos días de la imponente suspensión trasera del Aston Martin al estilo de lo que hacía en Red Bull, aunque Newey asegura que no tiene una «parte favorita». «Para mí, el diseño de un coche se trata del conjunto completo. No hay una sóla pieza que marque la diferencia. Se trata de cómo se combinan todas esas piezas. Se trata de cómo interactúan entre sí para crear un coche que funciona en armonía con el conductor y ofrece un buen rendimiento aerodinámico, mecánico y dinámico», añadió.

El británico se explayó al desglosar el enfoque del diseño: «Empieza con la distribución general del coche: dónde se distribuye el peso sobre la distancia entre ejes y dónde se distribuyen las masas principales. Luego, se pasa a la suspensión delantera y trasera, ambas con un papel fundamental en la gestión del flujo de aire. El alerón delantero y la forma del morro son algo diferentes este año. A continuación, se abordan los pontones y el tratamiento de la parte trasera, que sin duda es diferente a lo que hemos hecho antes».

Newey mantiene la calma con el AMR26

«Ahora bien, no sabemos si otros encontrarán una solución similar a la nuestra, y no lo sabremos hasta que veamos los coches de otros. Simplemente, hemos intentado seguir lo que creemos que es la dirección correcta. Otros podrían haber seguido otras direcciones. Es parte de la emoción de las nuevas regulaciones ver qué se les ocurre a todos», analizó.

Su gran frase es en la que deja un recado al anterior jefe de diseño de la escudería, Dan Fallows: «El coche está bien equipado. Mucho más de lo que creo que se ha intentado antes en Aston Martin. Esto ha requerido una estrecha colaboración con los diseñadores mecánicos para lograr las formas aerodinámicas que buscábamos. Pero debo decir que todos los diseñadores mecánicos aquí han adoptado esa filosofía. No les ha facilitado la vida, todo lo contrario, pero realmente han estado a la altura del desafío».

Newey matizó que la intención con el monoplaza es ir creciendo durante el año y no inflar el globo al principio para que luego se acabe pinchando: «Hemos intentado construir algo que esperamos que tenga un gran potencial de desarrollo. Lo que queremos evitar es un coche que salga bastante optimizado dentro de su ventana, pero que carezca de mucho potencial de desarrollo.

«Hemos intentado hacer lo contrario, por eso nos hemos centrado en los fundamentos, esforzándonos en ellos, sabiendo que algunos de los componentes (alas, carrocería, elementos que se pueden cambiar durante la temporada) con suerte tendrán potencial de desarrollo», zanjó