Cae en Palma el ‘ladrón de la alianza’: detenido por robar joyas mientras trabajaba en casas

Lo que parecía un trabajador más que acudía a reparar casas , el manitas de toda la vida, terminó convirtiéndose en protagonista de su propia película del crimen: un español ha sido detenido por la Policía Nacional tras robar joyas y venderlas por casi 15.000 euros mientras realizaba trabajos en domicilios ajenos.

El hombre, que ya había sido arrestado por un robo con fuerza en diciembre, aprovechaba su presencia en las viviendas para sustraer discretamente anillos, pulseras, colgantes y otros objetos de valor. Muchos propietarios ni se dieron cuenta de la sustracción, pensando que simplemente habían perdido las piezas o las habían guardado. Mientras tanto, él las vendía en distintos establecimientos de segunda mano de toda la isla, moviéndose con más cuidado que un mago de Las Vegas.

Entre las piezas recuperadas destaca una alianza con la inscripción Rafel 24-07-98, que se ha convertido en la joya estrella de la investigación y en la esperanza de los investigadores de devolverla a su legítimo dueño. Según la Policía, la particular inscripción fue clave para identificar la procedencia de las joyas y confirmar que las sustracciones seguían un patrón claro: el ladrón actuaba siempre mientras realizaba algún trabajo en las viviendas.

El sospechoso habría obtenido beneficios cercanos a los 15.000 euros gracias a sus servicios extras no autorizados, vendiendo los objetos en diferentes puntos de la isla para no levantar sospechas. La investigación sigue abierta y no se descarta que existan más perjudicados por sus maniobras.

La Policía recuerda que, aunque algunos robos puedan parecer pequeños, cada detalle —como una inscripción grabada en una alianza— puede ser decisivo para recuperar las joyas y desenmascarar a los manitas que convierten su trabajo en un lucrativo negocio delictivo.