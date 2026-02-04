El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) denuncia públicamente la decisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de anunciar reuniones para tratar la huelga en el sistema ferroviario al completo con organizaciones sindicales del sector ferroviario excluyendo deliberadamente aparte de la representación legal de las personas trabajadoras, entre ellas al propio SFF-CGT.

CGT no ha sido el único sindicato que ha quedado excluido de esta reunión, ya que a este encuentro que ha empezado a desarrollarse desde las 12:00 horas de la mañana de este miércoles, sólo han acudido los sindicatos de Semaf, CCOO y UGT.

Hay que destacar que en el caso del sindicato CGT, este tiene una representación mayoritaria en las empresas de transporte ferroviario privadas, como es el caso de Iryo y Ouigo, y que además cuenta con una gran representación en Serveo. En concreto, Serveo es la empresa que se ocupa de la gestión de servicios integrales a bordo de los trenes de Renfe, incluyendo restauración, atención al pasajero y gestión de procesos logísticos como la carga, y que también había convocado huelga en todos sus servicios.

No obstante, por otro lado, también se han quedado fuera de este encuentro el sindicato USO, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación ferroviaria (SCF).

Desde CGT explican que «dejar fuera de la negociación de la huelga a quienes representan a miles de trabajadoras y trabajadores, tanto en empresas públicas como privadas, no es un error administrativo, es una decisión política consciente». «El ministro excluye deliberadamente a quienes han sido elegidos por las plantillas para representar sus intereses», señalan desde el sindicato.

No es la primera vez que el SFF-CGT tiene conocimiento de decisiones o anuncios del Ministerio a través de comparecencias públicas en el Congreso, sin información previa ni diálogo con la representación legal de las personas trabajadoras.

Para el SFF-CGT, este comportamiento evidencia una falta absoluta de voluntad política para afrontar el problema real del ferrocarril. «No se puede hablar de seguridad ferroviaria ni de soluciones a la crisis actual mientras se aparta sistemáticamente a quienes llevan años denunciando el deterioro del sistema», subrayan desde el sindicato.

El SFF-CGT insiste en que la solución a la huelga no puede abordarse por colectivos aislados, ni por empresas, ni mediante acuerdos parciales. La situación del ferrocarril exige la participación y la corresponsabilidad de todos los actores implicados: los Ministerios competentes, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, las empresas públicas y privadas y el conjunto de la representación legal de las personas trabajadoras.

El sindicato recuerda además que ya solicitó en septiembre una reunión urgente con el ministro Puente para alertar sobre graves deficiencias en el mantenimiento y en la prevención en la alta velocidad, sin haber recibido respuesta hasta la fecha. «Advertimos de los riesgos y no se nos escuchó. Hoy vemos las consecuencias de mirar hacia otro lado», denuncian.

«No es momento de excluir, dividir ni de buscar soluciones de despacho. El ferrocarril es un sistema único: o se aborda de forma conjunta o seguirá degradándose», concluyen desde el SFF-CGT, que reitera su disposición a participar en cualquier espacio de diálogo real, transparente y con todas las partes, orientado a recuperar un ferrocarril seguro, público y social para las personas trabajadoras y la ciudadanía.