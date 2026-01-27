Las organizaciones sindicales USO, CCOO, UGT y Sindicato Ferroviario han convocado huelga en Renfe y Adif para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, por lo que se unen y secundan los paros ya convocados por Semaf, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. Asimismo, la huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, es decir, además de a los trenes de Renfe, también a los de Iryo y Ouigo.

De esta forma la huelga afectaría a todo el sistema ferroviario de Adif y Renfe, ya que se han unido las secciones sindicales de USO, UGT y CCCO en la empresa especializada en la gestión de servicios Serveo, que presta servicios de atención al cliente y restauración a bordo de los trenes Renfe y de logística, servicios en tierra y oficinas de Adif. Todos estos servicios han presentado convocatoria de huelga y solicitud de mediación previa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), para exigir medidas de seguridad y formación real para la ejecución de su actividad.

Asimismo, se ha convocado una concentración frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el día 3 de febrero a las doce de la mañana, todo ello con el objetivo de reclamar seguridad y formación para la plantilla en el contexto de los accidentes ferroviarios que se sucedieron la semana pasada en Andalucía y Cataluña.

A la huelga está llamada la totalidad de trabajadores de Adif y Renfe

A la huelga está llamada la totalidad de trabajadores de la empresa en sus diversos centros de trabajo, que incluyen, entre otros, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona. Entre las reivindicaciones de las tres organizaciones sindicales se encuentra la elaboración y establecimiento de un protocolo urgente de actuación en caso de vibraciones e incidencias durante la prestación de funciones a bordo de los trenes.

Igualmente, demandan la impartición, de forma urgente, de formación teórico/práctica sobre autoprotección y emergencias a todo el personal en casos de evacuación o seguridad en túneles e incidencias ferroviarias y sobre gestión de crisis, así como formación sobre material ferroviario.

Por último, también solicitan el establecimiento de un protocolo de actuación y comunicación directa entre todos los miembros de la tripulación en caso de incidencias y accidentes, coordinado conjuntamente entre Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Desde la Sección Sindical de USO en Serveo, su secretario general, Luis Miguel González Zavala, ha defendido que «la seguridad ferroviaria es una prioridad y no puede depender de la improvisación ni de vacíos legales».

«Exigimos que se tomen medidas inmediatas y responsables para proteger a las tripulaciones y a la ciudadanía», ha destacado, añadiendo que la seguridad a bordo debe «depender de criterios objetivos de seguridad y capacidad del tren, y no de parámetros exclusivamente comerciales».