Semaf, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, ya ha anunciado las fechas de la huelga. Se va a tratar de una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas «tres maquinistas».

Según han informado desde Semaf, «la huelga se convoca al considerar que es la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril».

Asimismo, la huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, es decir, a Renfe, pero también a Iryo y Ouigo, que también serán llamados a secundar los paros.

Además, desde el sindicato han afirmado que han iniciado todos los procesos legales correspondientes para la tramitación de la huelga en las distintas empresas que componen el sector ferroviario.

Las exigencias de los maquinistas de cara a la huelga

Además, en el comunicado emitido por Semaf de huelga también se explican más medidas iniciales para corregir la situación de la red ferroviaria estatal en la que se han producido en 48 horas sendos accidentes con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas. Las peticiones son las siguientes:

-Vamos a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.

-La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

-Solicitaremos que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas.

-Al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán del RC que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer. Cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

Por otro lado, desde Semaf se aconseja que debido a la carga emocional motivada por todos los sucesos, «recomendamos a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio (en cumplimiento de la orden FOM 2872/2010) se lo comuniquen a sus responsables».

Deterioro constante del ferrocarril

Todos los integrantes de Semaf «estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garanticen la integridad de profesionales y usuarios».