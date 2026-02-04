Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Mientras la investigación oncológica española pelea por avanzar con recursos limitados, el contraste resulta difícil de digerir: RTVE pagará a Broncano más de los 30 millones de euros en las dos próximas temporadas que Mariano Barbacid reclama para llevar a ensayo clínico su investigación contra el cáncer de páncreas, una cantidad equivalente a apenas nueve días de emisión de la televisión pública. El dato no cuestiona el entretenimiento, pero sí las prioridades del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: con ese mismo montante económico se podría impulsar un proyecto científico desarrollado en un centro público, con potencial para salvar miles de vidas y situar a España a la vanguardia mundial de la lucha contra uno de los cánceres más letales.

Entre el aplauso fácil del prime time y la inversión estratégica en ciencia, el desequilibrio vuelve a dejar una pregunta incómoda sobre qué decide financiar el Estado… y por qué mira hacia otro lado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que hasta ahora no ha hecho declaraciones sobre este mismo respecto.

La renovación de David Broncano por dos temporadas más con RTVE llega acompañada de una sustanciosa subida de sueldo que vuelve a poner el foco en las prioridades del ente público: La Revuelta pasará a costar 98.600 euros por programa, frente a los 87.975 actuales, blindando así el formato incluso más allá del actual mandato de Pedro Sánchez. RTVE asegura estabilidad para una de sus apuestas que, sin embargo, no ha llegado a rentabilizar.

El descubrimiento del equipo de Mariano Barbacid, con financiación de la Fundación Cris Contra el Cáncer, abre una vía real y esperanzadora contra uno de los cánceres más mortales, el de páncreas, pero su avance hacia ensayos en humanos está bloqueado por la falta de apenas 30 millones de euros.

Así, mientras la televisión pública supera los 1.100 millones de euros de presupuesto anual, una investigación desarrollada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación que dirige Diana Morant, con potencial para salvar miles de vidas y generar un importante retorno económico para el Estado, no recibe el respaldo financiero necesario para avanzar.

El prestigioso oncólogo español Mariano Barbacid y su equipo en el CNIO han dado un paso que muchos consideran histórico en la lucha contra uno de los cánceres más letales que existen: el cáncer de páncreas. Mediante una combinación de tres fármacos dirigida específicamente a las mutaciones más frecuentes del tumor, han logrado eliminar por completo los tumores pancreáticos en modelos animales (ratones), de forma duradera y sin efectos secundarios significativos. Este resultado, publicado en una de las revistas científicas más exigentes —Proceedings of the National Academy of Sciences— abre una ventana de esperanza real hacia tratamientos eficaces en humanos que, hasta ahora, han sido prácticamente inexistentes.

Este cáncer, especialmente en su forma más común (adenocarcinoma ductal), es extremadamente agresivo: en España se diagnostican más de 10.300 nuevos casos al año y la supervivencia a cinco años rara vez supera el 10 % tras el diagnóstico.

Sin embargo, a pesar de lo prometedor del hallazgo, la investigación se enfrenta a un muro fundamental: la falta de financiación suficiente para avanzar hacia ensayos clínicos en pacientes. Barbacid mismo ha señalado que para iniciar esta fase se necesitan al menos 30 millones de euros, «dada la complejidad de combinar tres compuestos distintos y realizar todas las pruebas regulatorias, logísticas y médicas necesarias para garantizar la seguridad y eficacia en seres humanos».

Sí hay para gastos desorbitados en RTVE

Esta cifra puede parecer enorme para un equipo de investigadores, pero no lo es si se pone en contexto con otros gastos públicos. Por ejemplo, la radiotelevisión pública española, RTVE, maneja un presupuesto anual que supera con creces los 1.000 millones de euros, y cada día de emisiones y programación se consumen decenas de miles de euros que, en nueve días, suman una cantidad equivalente a lo que se necesitaría para financiar completamente la fase clínica de este tratamiento.

El contraste es llamativo: mientras la sanidad pública se asigna recursos para televisión y entretenimiento que consumen cifras millonarias, como la renovación de Broncano, la ciencia médica que podría transformar la vida de miles de pacientes con uno de los cánceres más mortales del mundo lucha por obtener una fracción de esos fondos.

La situación plantea preguntas incómodas sobre las prioridades del Estado y del propio Gobierno español. Bajo el mandato del presidente Pedro Sánchez y con la ministra de Sanidad Mónica García al frente, se vendió una ambiciosa apuesta por la ciencia y la salud pública, que no sólo no ha llegado sino como hemos visto han llegado a traicionar a los médicos con una reforma laboral lesiva para este colectivo. Sin embargo, estos avances prometedores —capaces de dar lugar a un tratamiento revolucionario que podría, además, generar retornos económicos para el propio sistema sanitario español— se encuentran a merced de la caridad, fundaciones privadas como Cris Contra el Cáncer y donaciones individuales porque el apoyo público real para llevarlos a clínica no se materializa con la urgencia requerida.

Para pacientes, familias y la comunidad científica, la ecuación es simple: cada euro invertido en investigación es una posibilidad más de que una cura o un tratamiento eficaz llegue antes a quienes lo necesitan. Lo que diferencia el futuro de muchos enfermos de páncreas puede no ser sólo un descubrimiento científico, sino la decisión política de financiarlo con la ambición que merece.