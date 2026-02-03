Fact checked

El equipo que dirige Mariano Barbacid en CRIS Contra el Cáncer ha hecho historia consiguiendo eliminar el cáncer de páncreas en animales de laboratorio. ¿Quieres formar parte de este logro? Puedes apoyar el trabajo de estos científicos con tu donación.

Cómo ayudar al estudio de Barbacid contra el cáncer

Todas las contribuciones son importantes para mantener en marcha este ambicioso y prometedor proyecto. Puedes encontrar acceso al procedimiento de donaciones pinchando aquí o sencillamente hacer bizum al código 07666.

El cáncer de páncreas es una de las formas más agresivas de tumor, y suele tener mal pronóstico, entre otros motivos porque sus síntomas son escasos e inespecíficos y lo normal es que se diagnostique cuando la enfermedad está avanzada. Aunque se han producido avances en este campo, sigue siendo uno de los tipos de cáncer más difíciles de tratar.

De acuerdo con el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), el cáncer de páncreas es el octavo entre los más frecuentes. Su incidencia anual en 2023 fue de 8.993 casos, 4.441 en hombres y 4.552 en mujeres en nuestro país. Se diagnostica sobre todo en personas de edades comprendidas entre los 65 y los 70 años.

Entre sus síntomas están digestiones pesadas, dolor abdominal, pérdida de peso o falta de apetito sin explicación y otros signos que coinciden con los de otras enfermedades. Los factores de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas incluyen diabetes de reciente diagnóstico, consumo de tabaco y alcohol, obesidad y algunos síndromes hereditarios. A fecha de hoy no hay programas de cribado para el diagnóstico precoz.

Ante esta realidad, el proyecto de Mariano Barbacid, uno de los científicos más reconocidos en el mundo de la oncología, busca nuevas formas de tratar esta devastadora enfermedad.

¿Quién es Mariano Barbacid?

El Dr. Barbacid es uno de los científicos españoles con mayor prestigio internacional. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y realizó sus estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Inmediatamente después, puso en marcha un equipo de investigación para analizar los procesos moleculares que causan la formación de tumores en humanos.

En 1982 descubrió el primer oncogen identificado por la ciencia y la primera mutación asociada con la enfermedad. Estos hallazgos fueron determinantes para establecer las bases moleculares del cáncer.

Ha sido pionero en el desarrollo de lo que hoy se conoce como terapias dirigidas: los tratamientos que actúan inhibiendo de forma específica procesos moleculares que desembocan en cáncer mientras evitan daños a tejidos y células sanos.

En 1998 volvió a Madrid, donde creó el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). En menos de una década, se convirtió en uno de los institutos más activos y prestigiosos del mundo. En 2011 dejó de estar al frente del CNIO para centrarse de nuevo en sus propios proyectos de investigación.

Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, incluyendo el Premio Steiner, el Premio Ipsen, el Premio Brupbaher a la Investigación en Cáncer, la Medalla de Honor de la Agencia para la Investigación contra el Cáncer y la Medalla Burkitt, entre otros.

De cara al futuro, su objetivo es convertir los hallazgos de su equipo en tratamientos seguros y eficaces que cambien el pronóstico del cáncer de páncreas.

Con nuestro apoyo, podrá acelerarse la llegada de esos nuevos tratamientos, ofreciendo esperanza a miles de pacientes y familias que hoy tienen pocas opciones terapéuticas.