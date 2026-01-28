Fact checked

La investigación liderada por el doctor Mariano Barbacid supone uno de los avances más esperanzadores de los últimos años en la lucha contra el cáncer de páncreas, uno de los tumores con peor pronóstico. Su equipo ha logrado desarrollar una triple terapia experimental que consigue eliminar completamente los tumores en modelos animales, evitando además la aparición de resistencias y recaídas, uno de los principales obstáculos de los tratamientos actuales. A este logro se suma un elemento clave: la ausencia de efectos secundarios relevantes, lo que abre la puerta a terapias más eficaces y menos tóxicas para los pacientes a medio plazo.

Estos resultados, fruto de varios años de trabajo sostenido, representan un cambio de paradigma en la investigación oncológica del páncreas y refuerzan la idea de que solo mediante una investigación constante y bien financiada es posible avanzar hacia tratamientos que aumenten de forma real la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. El respaldo de la Fundación CRIS contra el Cáncer ha sido determinante para alcanzar este hito, que ahora apunta al siguiente gran objetivo: trasladar el éxito logrado en el laboratorio a la práctica clínica y, con ello, a los pacientes.

La estrategia se basa en la combinación de tres compuestos dirigidos contra mecanismos fundamentales para que las células tumorales crezcan: uno selectivo contra el oncogén KRAS -motor principal del cáncer de páncreas- y otros dos frente a EGFR y STAT3 -proteínas clave implicadas en las señales que desembocan en estos tumores-. La inhibición simultánea de estas tres dianas ha demostrado ser determinante para bloquear los mecanismos de resistencia tumoral.

Por este motivo y preguntado a Mariano Barbacid sobre esta investigación contra el cáncer de páncreas, ha señalado el reconocido oncólogo e investigador de referencia internacional, que «lo que hemos conseguido, en pocas palabras, es desarrollar una triple terapia compuesta por tres inhibidores que logran eliminar los tumores experimentales de páncreas. Lo más importante es que esta desaparición es duradera en el tiempo, sin recidivas ni resistencia, que es el principal problema en la clínica. Además, la terapia no presenta efectos secundarios significativos, algo esencial para cualquier tratamiento oncológico».

De esta forma, sobre cuánto tiempo ha llevado llegar a estos resultados, el Barbacid ha señalado que «después de varios años de trabajo, hemos podido identificar tres dianas esenciales para la transformación maligna del páncreas y atacarlas de manera simultánea. La investigación constante y la posibilidad de probar nuevas estrategias son imprescindibles; si no se investiga, no se avanza. Esa es una frase que debería escribirse en piedra».

Por otra parte, sobre el papel ha tenido la Fundación CRIS contra el Cáncer en este proyecto, el investigador ha sido rotundo a la hora de significar que ha sido fundamenta. «Su financiación privada permite impulsar áreas de investigación que serían muy difíciles de desarrollar de otra manera. Gracias a ellos, hemos podido avanzar en terapias experimentales que podrían cambiar la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas».

Pero para los pacientes, ¿qué significa este avance? Mariano Barbacid reconoce que «estamos hablando de una puerta hacia nuevos tratamientos. Los resultados en ratones son prometedores: el tumor desaparece, no aparecen resistencias y los efectos secundarios son mínimos. Nuestro objetivo es trasladar estos hallazgos a la clínica y, eventualmente, mejorar la esperanza de vida de los pacientes humanos».

En la voz de un paciente, ha reconocido que tuvo un adenocarcinoma de páncreas detectado en 2015. «Los síntomas iniciales fueron casi invisibles: un cansancio extremo, dolor de espalda intenso… Recibí 40 sesiones de quimioterapia y 20 de radioterapia. Es un proceso muy duro, con muchísimos efectos colaterales. Lo que se presenta hoy nos da esperanza de tratamientos más eficaces y menos tóxicos». Mariano Barbacid, sobre esta declaración, matiza que «la investigación científica es la única vía que tenemos para cambiar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer de páncreas. Esto es solo un paso más, pero es un paso importante hacia la curación».

Sobre el estudio presentado por Cris Contra el Cáncer

El estudio, publicado recientemente en una revista científica internacional de alto impacto, demuestra que los tumores desaparecieron completamente en distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX derivados de pacientes. Tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin presentar toxicidad asociada a la terapia.

«Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor», señaló Lola Manterola.