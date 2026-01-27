Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha conseguido eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón utilizando una combinación triple de terapias, un avance sin precedentes que abre la puerta a posibles tratamientos futuros para uno de los cánceres más agresivos y mortales.

Este hito científico, alcanzado por primera vez, se centra en el adenocarcinoma ductal de páncreas, el subtipo que representa la mayoría de los casos humanos. Esta forma de cáncer presenta habitualmente mal pronóstico, con tasas de supervivencia extremadamente bajas y escasas opciones terapéuticas eficaces.

El estudio ha sido liderado por Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, y ha contado con el apoyo de la Fundación CRIS Contra el Cáncer. Los resultados muestran que la aplicación simultánea de tres agentes terapéuticos —aún no detallados completamente en todos sus componentes por las publicaciones iniciales— logró la erradicación total del tumor en los ratones tratados, algo que hasta ahora no se había observado en modelos preclínicos para esta enfermedad.

Este avance representa un paso significativo frente a un tumor que tradicionalmente ha mostrado resistencia a quimioterapia, radioterapia y muchas formas de inmunoterapia convencionales. El cáncer de páncreas es conocido por su agresividad, su diagnóstico tardío en muchos pacientes y su mortalidad alta, lo que hace que cualquier progreso terapéutico sea especialmente relevante.

Aunque los resultados son prometedores, los autores y expertos en oncología advierten que estamos aún en una etapa preclínica. Esto significa que, si bien la eliminación completa de tumores en ratones es un hito histórico, todavía queda un largo proceso para traducir este enfoque a tratamientos en humanos. Ese camino incluye desarrollar fármacos equivalentes eficaces, evaluar su seguridad y eficacia en ensayos clínicos, y superar numerosos retos regulatorios y científicos antes de que pueda convertirse en una terapia disponible clínicamente.

Este hallazgo se suma a una creciente ola de investigaciones innovadoras en cáncer de páncreas, un campo donde tradicionalmente ha habido pocos avances significativos. Equipos de investigación en todo el mundo exploran desde vacunas de ARN y terapias combinadas hasta métodos que mejoran la penetración de fármacos en los tumores, todo con el objetivo de mejorar la supervivencia de los pacientes afectados.

En palabras de los investigadores, el logro no sólo demuestra que es posible lograr la remisión completa en modelos animales con cáncer de páncreas, sino que también pone de manifiesto nuevas rutas terapéuticas que podrían transformarse en tratamientos efectivos en el futuro. La investigación continuará para adaptar esta terapia triple y evaluar su potencial en modelos más avanzados y, con el tiempo, en estudios clínicos con pacientes humanos.