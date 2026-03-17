Qué hay detrás de la identidad ‘therian’, según la psicóloga María Huertas: «Un deterioro significativo»

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En las últimas décadas han emergido nuevas formas de identidad vinculadas a cambios culturales, mayor libertad para la autoexpresión y el impacto de las tecnologías digitales. Las redes sociales y las comunidades en línea permiten que jóvenes de diferentes lugares del mundo compartan experiencias, emociones e intereses que antes permanecían dispersos o invisibles. En este contexto surgen etiquetas e identidades que buscan nombrar vivencias subjetivas complejas. Entre ellas aparece la therian, adoptada principalmente por adolescentes que sienten una conexión psicológica o espiritual con determinados animales.

Más que afirmar una transformación física, muchos utilizan este tipo de identidad como una manera simbólica de describir rasgos personales, emociones profundas y formas particulares de percibirse. El centro de Psicología Madrid Cepsim explica que «Un therian se define como una persona que experimenta una identidad interna profunda asociada a una especie animal no humana». En la mayoría de los casos no se trata de una creencia literal de ser físicamente un animal, sino de una forma simbólica o espiritual de describir la propia identidad. Desde la psicología, algunos especialistas interpretan esta etiqueta como una herramienta narrativa que permite expresar aspectos de la personalidad, como independencia, sensibilidad o fortaleza, además de canalizar emociones difíciles de explicar con categorías tradicionales.

Qué es la identidad therian

Para ciertos jóvenes también puede ofrecer un sentido de pertenencia y comprensión dentro de comunidades afines, e incluso funcionar como una vía para procesar soledad, trauma o malestar emocional sin recurrir necesariamente a marcos clínicos formales.

Los therian son personas que sienten una fuerte identificación psicológica, simbólica o espiritual con un animal específico. Este animal suele llamarse theriotype y representa, para quien se identifica de esta manera, una parte importante de su identidad interna.

Es importante aclarar que, en la mayoría de los casos, los therian no creen literalmente que su cuerpo sea el de un animal. Más bien describen su experiencia como una conexión profunda con ciertas características o comportamientos asociados a ese animal.

En este contexto, la psicóloga María Huertas explica en 20 minutos que La comunidad therian ha surgido como una subcultura a menudo acogida por adolescentes, una etapa de «intensa exploración y búsqueda de identidad, en la que probar estéticas, grupos, etiquetas o narrativas distintas forma parte del desarrollo».

Las características más comunes de los therian

Aunque cada experiencia es distinta, dentro de la comunidad therian suelen aparecer algunos rasgos compartidos:

Identificación psicológica o espiritual con un animal específico.

Uso del concepto de theriotype para describir el animal con el que se identifican.

Sensación de conexión profunda con comportamientos o instintos animales.

Participación en comunidades online donde comparten experiencias.

Uso de la etiqueta “therian” como forma de describir su identidad.

Mayor presencia entre adolescentes y jóvenes.

Para muchos participantes de estas comunidades, la etiqueta no define completamente quiénes son, sino que funciona como una forma de explicar una experiencia interna difícil de describir con palabras.

«Las redes sociales juegan un papel clave ya que cuando una identidad se vuelve viral, ofrece un espacio donde el joven puede encontrar validación inmediata y sensación de pertenencia», explica Huertas en 20 minutos.

Rasgos psicológicos asociados a esta identidad

Expresar emociones difíciles de encajar, especialmente durante la adolescencia.

Simbolizar rasgos personales como independencia, sensibilidad, intuición o fuerza.

Explorar la identidad personal en una etapa de desarrollo clave.

Sentido de pertenencia dentro de comunidades con experiencias similares. «Esta práctica puede ser altamente adaptativa, permitiendo la regulación emocional y el sentido de pertenencia dentro de comunidades digitales y físicas», asegura el centro de Psicología Madrid Cepsim.

Construir una narrativa personal que ayude a comprenderse mejor.

Algunos especialistas también señalan que, en ciertos casos, esta identidad therian podría funcionar como una forma de canalizar sentimientos de soledad, trauma o malestar emocional. «Si la persona ya enfrenta ansiedad, depresión, soledad o trauma, idealizar la identidad puede convertirla en la principal vía para manejar esas emociones», asegura Huertas en 20 minutos.

¿Ser therian es un trastorno psicológico?

«La identidad therian no está reconocida como un trastorno mental», afirma Huertas. En este sentido, los profesionales de la salud mental suelen evaluar cada caso de manera individual.

La clave no es la etiqueta en sí misma, sino si la experiencia genera sufrimiento significativo o dificultades para la vida cotidiana.

En muchos casos, identificarse como therian forma parte de un proceso de exploración personal propio de la adolescencia y no implica necesariamente un problema psicológico.

El centro Sukha habla de dos conceptos: