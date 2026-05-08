No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 7 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 410 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo diversas triquiñuelas en la cocina parece que han servido para que Amadeo reciba una respuesta no solamente por parte de Braulio, sino también del mismísimo don Hernando. Algo que ha dejado a todos completamente descolocados, como no podía ser de otra manera.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Leonor se queda sin palabras al recibir una serie de consejos de Enriqueta. Ella, por su parte, se siente muy satisfecha al haber conseguido uno de sus grandes objetivos, que no era otro que lograr quebrar a Alejo, con todo lo que eso conlleva. Entre otras tantas cuestiones, porque podríamos estar ante el final del pequeño de los Gálvez de Aguirre, lo que supondría un gran punto de inflexión en esta sorprendente ficción.

¿Qué sucede en el capítulo 411 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 8 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, de una vez por todas, Alejo se arma de valor para confesar que acabó con la vida de Domingo en defensa propia. Eso sí, parece que oculta algo más que, probablemente, no tarde en salir a la luz.

Como era de esperar, más tarde, Enriqueta no duda un solo segundo en acorralarle con preguntas sobre Evaristo, mientras que Luisa se queda profundamente descolocada al escuchar lo peor. Lejos de que todo quede ahí, nadie es capaz de encontrar a María y a Leonor en palacio, por lo que no pueden evitar temerse lo peor. Lo cierto es que Rafael decide confiar en la joven como nunca antes lo había hecho. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.