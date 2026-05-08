La reflexión de Immanuel Kant que hoy es más necesaria que nunca: «No vemos las cosas como son, sino como somos nosotros»
La reflexión viral y las mejores frases de Kant, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos
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Immanuel Kant (Königsberg, 22 de abril de 1724-Königsberg, 12 de febrero de 1804) es uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos. Este filósofo prusiano, representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, publicó la obra ‘Crítica de la razón pura’, que es uno de los escritos que marcó un punto de inflexión y más trascendentes en la historia de la filosofía. Sus enseñanzas aún se estudian en centros de todo el mundo y por ello sus reflexiones siguen siendo tendencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la obra de Kant y sus mejores frases.
Immanuel Kant es uno de los filósofos más importantes de la historia que desarrolló su obra durante la Ilustración. Nacido en Prusia en la actual Kaliningrado, fue el primer representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Su obra magna, la ‘Crítica de la razón pura’, es uno de los libros más importantes de la filosofía en el que se investiga la estructura de la razón. Sus obras se centran en cuestiones filosóficas como la ética en ‘Crítica de la razón práctica’ y la estética en la ‘Crítica del juicio’.
Educado en la Universidad de Königsberg, donde tuvo como maestro a Martin Knutzen, centró todos sus estudios en el área de la epistemología, metafísica, ética, estética y política. También tocó otros temas como los que tienen que ver con la política, historia, derecho, moral, religión o ciencia. Las obras más importantes durante su trayectoria como figura importante de la Ilustración y que le han hecho ser considerado como uno de los mejores pensadores de todos los tiempos son las siguientes:
- Crítica de la razón pura
- Crítica de la razón práctica
- Crítica del juicio
- Fundamentación de la metafísica de las costumbres
- Sobre la paz perpetua
- Metafísica de las costumbres
- Lo bello y lo sublime
- Lecciones de metafísica sobre los apuntes de Volckmann
Las reflexiones y las mejores frases de Kant
«No vemos las cosas como son, sino como somos nosotros». Esta es una de las reflexiones virales que se le atribuye a Confucio y también a Kant. A lo largo de la trayectoria de este filósofo prusiano podemos encontrar un gran número de frases que se siguen recordando en el día a día y que relatamos a continuación:
- Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él.
- La ciencia es el conocimiento organizado; la sabiduría es la vida organizada.
- Lo sublime siempre debe ser extraordinario y lo bello puede ser pequeño. Pero lo que debe quedar claro es que lo sublime debe ser simple, a diferencia de lo bello, que puede ser adornado y redecorado constantemente.
- Ten paciencia por un tiempo; las calumnias viven poco. La verdad es la hija del tiempo; pronto aparecerá para reivindicarte.
- La libertad no determina nada con respecto a nuestro conocimiento teórico de la naturaleza, al igual que el concepto de la naturaleza no determina nada con respecto a las leyes prácticas de la libertad.
- La lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las mejores mentes de los siglos pasados.
- Mientras más ocupados estamos, más agudamente sentimos lo que vivimos; somos más conscientes de la vida.
- La experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es simple juego intelectual.
- Siempre es agradable recordar que todo lo que conceptualizamos es capaz de realizarse por medio de la razón.
- No somos millonarios por lo que tenemos, sino por lo que podemos hacer sin tener ningún recurso material.
- De la torcida madera de la humanidad, no se ha hecho ninguna cosa recta.
- Sin el hombre y su potencial para el progreso moral, toda la realidad sería un mero desierto, una cosa en vano, sin propósito final.