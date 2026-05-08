La reflexión de Immanuel Kant que hoy es más necesaria que nunca: «No vemos las cosas como son, sino como somos nosotros»

Immanuel Kant (Königsberg, 22 de abril de 1724-Königsberg, 12 de febrero de 1804) es uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos. Este filósofo prusiano, representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, publicó la obra ‘Crítica de la razón pura’, que es uno de los escritos que marcó un punto de inflexión y más trascendentes en la historia de la filosofía. Sus enseñanzas aún se estudian en centros de todo el mundo y por ello sus reflexiones siguen siendo tendencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la obra de Kant y sus mejores frases.

Immanuel Kant es uno de los filósofos más importantes de la historia que desarrolló su obra durante la Ilustración. Nacido en Prusia en la actual Kaliningrado, fue el primer representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Su obra magna, la ‘Crítica de la razón pura’, es uno de los libros más importantes de la filosofía en el que se investiga la estructura de la razón. Sus obras se centran en cuestiones filosóficas como la ética en ‘Crítica de la razón práctica’ y la estética en la ‘Crítica del juicio’.

Educado en la Universidad de Königsberg, donde tuvo como maestro a Martin Knutzen, centró todos sus estudios en el área de la epistemología, metafísica, ética, estética y política. También tocó otros temas como los que tienen que ver con la política, historia, derecho, moral, religión o ciencia. Las obras más importantes durante su trayectoria como figura importante de la Ilustración y que le han hecho ser considerado como uno de los mejores pensadores de todos los tiempos son las siguientes:

Crítica de la razón pura

Crítica de la razón práctica

Crítica del juicio

Fundamentación de la metafísica de las costumbres

Sobre la paz perpetua

Metafísica de las costumbres

Lo bello y lo sublime

Lecciones de metafísica sobre los apuntes de Volckmann

Las reflexiones y las mejores frases de Kant

«No vemos las cosas como son, sino como somos nosotros». Esta es una de las reflexiones virales que se le atribuye a Confucio y también a Kant. A lo largo de la trayectoria de este filósofo prusiano podemos encontrar un gran número de frases que se siguen recordando en el día a día y que relatamos a continuación: