Cita del día de Immanuel Kant: «Si castigas a un niño por portarse mal y lo recompensas por portarse bien, hará lo correcto solo por la recompensa…»
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La cita de Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración sobre cómo se educa a los niños tiene una gran relevancia dentro de la psicología y la filosofía de la educación: «Si castigas a un niño por portarse mal y lo recompensas por portarse bien, hará lo correcto solo por la recompensa». Según su «ética del deber», una acción es verdaderamente moral cuando se realiza porque es correcta en sí misma, no por la recompensa que pueda traer o el castigo que se quiera evitar.
Desde esta perspectiva, la educación basada exclusivamente en premios y castigos puede formar conductas correctas en apariencia, pero no necesariamente formar un criterio moral autónomo. En este contexto, la psicología del aprendizaje ha demostrado que los sistemas de refuerzo externo, pueden ser eficaces a corto plazo para modificar conductas. Sin embargo, cuando estos sistemas se convierten en el único método educativo, pueden limitar la capacidad de actuar por convicción personal.
La cita de Immanuel Kant sobre la infancia
En la práctica, la cita de Immanuel Kant significa que un niño educado únicamente mediante recompensas puede dejar de obedecer normas cuando la recompensa desaparece. De la misma manera, un sistema basado única y exclusivamente en castigos puede generar obediencia por miedo, pero no necesariamente comprensión ni interiorización de los valores.
Pero, ¿cómo se enseña a los niños a actuar correctamente por convicción y no por recompensa o castigo? La respuesta no es sencilla, pero la pedagogía contemporánea ha propuesto enfoques basados en la educación en valores y el desarrollo de la empatía para que el niño comprenda el impacto de sus acciones en los demás.
i bien es cierto que los los premios y castigos pueden ser herramientas útiles en determinadas etapas del desarrollo infantil, especialmente en edades tempranas, es fundamental introducir el razonamiento moral y el diálogo como base del aprendizaje. En un mundo donde los sistemas de recompensa están presentes en casi todos los ámbitos, esta cita de Immanuel Kant sigue siendo especialmente relevante.
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