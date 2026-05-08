Sanidad impone ahora la cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla para los españoles del crucero

La Comisión de Salud Pública ha aprobado el protocolo para gestionar a los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus. El documento contempla, entre otras medidas, cuarentenas obligatorias en el Hospital Gómez Ulla para los ciudadanos españoles que hayan permanecido en el barco desde el 1 de abril o que hayan tenido contacto con casos confirmados.

A su llegada al centro sanitario, los afectados serán sometidos a una prueba PCR y a una segunda siete días después. Durante el periodo de cuarentena —en el que se realizará una vigilancia activa con controles de temperatura dos veces al día para detectar posibles síntomas compatibles con la infección— los pasajeros deberán permanecer en habitaciones individuales y no podrán recibir visitas.

Asimismo, cualquier contacto que presente síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa.

Los positivos serán aislados

Si el positivo se confirma mediante pruebas de laboratorio, el paciente será ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del hospital hasta su recuperación clínica.

Así lo ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante una rueda de prensa junto a la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en la que ambos han detallado el dispositivo de evacuación y repatriación de los pasajeros del MV Hondius, cuya llegada a Tenerife está prevista para el domingo.

El Gómez Ulla reforzará su plantilla

Los catorce pasajeros del crucero MV Hondius con el brote de hantavirus seguirán «un circuito cerrado» con personal «exclusivo» del Hospital Gómez Ulla al llegar al centro hospitalario de Madrid, que se compromete a reforzar la plantilla entre 60 y 90 trabajadores.

José García, delegado de CSIF del Hospital Gómez Ulla, ha informado del procedimiento que seguirá con la llegada de los viajeros españoles al centro hospitalario para ser evaluados y pasar allí la cuarentena.

Ya se ha establecido el dispositivo que seguirán al llegar los pasajeros al centro. Será «un circuito cerrado» con «personal exclusivo» hasta la planta de «aislamiento» que se ha preparado para ellos, siempre que continúen sin síntomas.

«Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad», ha relatado.

De esta forma, no tendrán contacto «ni con los trabajadores que no sean necesarios, mucho menos con cualquier otro tipo de paciente o familiar», ha remarcado el delegado de CSIF, que ha incidido en que el Hospital Gómez Ulla es «puntero» en situaciones como esta, como la cuarentena del covid que pasaron los 21 repatriados de Wuhan (China) en 2020.

«Se van a ir a una planta específica diseñada para ellos, aislada solo para ellos, con un circuito cerrado y no tendrán contacto con los demás personas ni pacientes, ni trabajadores», ha asegurado, al tiempo que ha precisado que será personal «altamente cualificado» de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAM) quienes atenderán a los pasajeros.