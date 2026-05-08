El Real Madrid sopesa retirar ya la capitanía a Valverde y vender al uruguayo y a Tchouaméni este verano

El Real Madrid está contemplando la salida tanto de Fede Valverde como de Aurelien Tchouaméni este verano. El club considera que los dos incidentes que ambos han protagonizado durante esta semana son de suficiente importancia como para plantearse su venta de inmediato. La entidad cree que se han sobrepasado las líneas rojas que se le exigen a cualquier profesional y por ello se les ha abierto expediente de inmediato. De hecho, en el Bernabéu piensan en retirar ya la capitanía al futbolista uruguayo.

Pese a ser dos de los pilares del centro del campo del Real Madrid de presente y de futuro, la decisión de su salida quiere ser ejemplarizante para un vestuario que en las últimas semanas se ha ido de madre. No solo ellos han tenido sus más y sus menos, como bien se ha podido constatar con la tirante relación entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, pero los acontecimientos vividos en Valdebebas el miércoles y el jueves superan cualquier gravedad.

Fede Valverde no volverá en lo que resta de temporada tras sufrir un traumatismo craneoencefálico que le obligará a permanecer en reposo durante las próximas dos semanas. El uruguayo pasó por el hospital a mediodía del jueves tras un agrio incidente con Aurelien Tchouaméni que venía del día anterior, cuando ambos ya se enzarzaron por una entrada fuera de lugar del hasta ahora segundo capitán del Real Madrid.

Los dos resolvieron sus diferencias en el cuarto de los fisioterapeutas en una discusión sin camiseta en la que hubo más que palabras. La cosa parecía que quedaba ahí, pero el jueves ambos volvieron a ir en equipos distintos, volviéndose a prender la mecha al término del entrenamiento. En el vestuario se engancharon nuevamente con Valverde terminando en el hospital por una brecha en la cabeza tras un intercambio de puñetazos.

Pese a las explicaciones del uruguayo a través de un comunicado ambiguo, en el club tienen muy claros los acontecimientos vividos y van a tomar medidas. El expediente abierto solo es el paso previo a una venta más que dolorosa para el club al tratarse de dos futbolistas que estaban en los planes de futuro, pero que han demostrado no ser capaces de convivir.

La venta de Valverde y de Tchouaméni

El mercado permanece expectante ante el futuro de dos futbolistas que tienen una cotización altísima. Según la web especializada Transfermarkt tanto Fede Valverde como Aurelien Tchouaméni son jugadores con un traspaso por encima de los 75 millones de euros y ambos tienen muchos pretendientes al encontrarse en el prime de su carrera.

Fede Valverde, valorado en 120 millones, tuvo su momento de máximo esplendor en la ida de los octavos de final de la Champions League anotando un hat-trick ante el Manchester City. El uruguayo puede tener un gran mercado en Inglaterra y no es descartable que los vecinos del United puedan estar interesados, habida cuenta de su largo historial de traspasos con los blancos, como demuestran Casemiro, Varane o Di María en los últimos años.

En el caso de Tchouaméni nos encontramos con un futbolista que será titular en la Francia que es gran favorita para el Mundial 2026. El pivote, de 26 años, cuenta con la polivalencia y un tremendo físico como carta de presentación, siendo un jugador que ha sido indiscutible en el Real Madrid en los últimos cuatro años. Ni Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni Arbeloa dudaron jamás de las capacidades de este futbolista que tiene muchos años de carrera por delante.

El Real Madrid se plantea hacer dos ventas dolorosas que no estaban en los esquemas de nadie. Los principales favoritos a salir este verano, antes de las peleas, eran Dani Ceballos y Eduardo Camavinga, quienes de rebote podrían conseguir su continuidad. Veremos qué sucede, pero nadie tiene duda de que tanto Valverde como Tchouaméni cuentan con muchísimo mercado. Se avecinan cambios muy importantes en el club.