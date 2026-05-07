¿Qué dice el código ético del Real Madrid de la pelea entre Valverde y Tchouaméni y qué puede pasar ahora?

La pelea entre Fede Valverde y Aurelién Tchouaméni en el entrenamiento de este jueves en el Real Madrid puede tener consecuencias muy graves para ambos jugadores, según el código ético del club blanco. Los dos se enfrentan a duras sanciones que van desde multa económica y castigo de partidos hasta incluso un despido de la entidad.

Como figura en el Régimen Disciplinario del Código Ético del Real Madrid, «el incumplimiento del código puede dar lugar a sanciones laborales, sin perjuicio de las administrativas o penales que, en su caso, puedan también resultar de ello». En el texto se recoge que «se respetarán los derechos a la dignidad, igualdad de trato, no discriminación y restantes derechos fundamentales…».

Eso sí, es importante recalcar también el artículo 11.2 del código ético del Real Madrid en el que se indica que «en el caso de los deportistas del Club, se aplicará lo dispuesto en la legislación laboral vigente y en los reglamentos internos pactados con los propios deportistas».

Esto en la práctica significa que habrá un estudio para saber cuáles serán las consecuencias. Lo que ya es seguro es que se abrirá un expediente disciplinario a ambos jugadores, lo que después podrá derivar en cualquier sanción. Si se entiende que el caso es un acto de indisciplina, se puede suspender de empleo y sueldo tanto a Valverde como a Tchouaméni.

Si vamos por la vía deportiva, existe la opción de un castigo por parte del Real Madrid a sus dos jugadores. Puede haber sanción de partidos, es decir, que durante un determinado espacio de tiempo -que eso ya lo decide el Real Madrid- estén fuera de la disciplina y de los partidos que juegue el conjunto blanco.

Incluso en el caso más grave de todos, el Real Madrid podría apartar tanto a Fede Valverde como a Aurelién Tchouaméni del equipo e incluso despedirles por incumplir ese código ético. Todo se decidirá a nivel interno en el club.

Pelea entre Valverde y Tchouaméni

La pelea se originó en el entrenamiento de este jueves, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, con un ambiente de máxima tensión entre ambos. La situación en el Real Madrid es grave, con problemas en el vestuario, llegando a las manos entre dos jugadores como Fede Valverde y Aurelién Tchouaméni. En este caso, la pelea se originó tras discutir previamente. El uruguayo se habría negado a saludar al francés al inicio del entrenamiento, provocando ya mucha tensión entre ambos durante toda la sesión.

Fede Valverde estuvo en la clínica de Sanitas de Valdebebas por protocolo tras esta pelea en la que se habría hecho una brecha. Sin embargo, no ha sido provocada por Tchouaméni, sino por un accidente del uruguayo en el vestuario cuando estaban discutiendo y se golpeó con la mesa central.