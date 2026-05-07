El Real Madrid abre expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni tras la pelea

El Real Madrid ha expedientado de forma disciplinaria a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Después del grave episodio que se ha producido después del entrenamiento de este jueves, el club ha tomado medidas y, en los próximos días, tomará una decisión sobre la resolución de ambos casos. Los dos futbolistas protagonizaron una pelea que acabó con Valverde en el hospital y, desde la entidad, tienen claro que no tolerarán este tipo de comportamientos.

Por ello, el Real Madrid ha abierto un expediente disciplinario a los dos, aunque aún no revelan las medidas que tomarán. Estas abarcan desde multas económicas importantes hasta sanciones en el apartado deportivo. Será en los próximos días cuando el club informe de las correspondientes sanciones a ambos jugadores.

«El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes», apunta el club en un comunicado.