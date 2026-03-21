El Real Madrid no cerrará ninguna gran venta hasta después del Mundial

El Real Madrid tiene claro que este verano habrá “una o dos” salidas importantes de futbolistas de la actual plantilla, pero el club no tiene prisa por cerrar estas ventas y esperará a que termine el Mundial para escuchar ofertas por jugadores como Camavinga o Brahim con la idea de que se revaloricen con sus selecciones.

En las oficinas de Valdebebas ya se trabaja desde hace semanas en la planificación de la plantilla de la próxima temporada con dos puestos que se reforzarán de forma prioritaria, el central y el centrocampista creativo, y con una serie de decisiones que afectarán al posible regreso de canteranos que están de erasmus fuera de España como Nico Paz, Jacobo Ramón, Víctor Muñoz o Chema Andrés.

Pero el Real Madrid no sólo trabaja en los fichajes sino también en la operación salida. En la cúpula del club blanco tienen muy claro que necesitarán una inversión enorme para reconstruir la plantilla, superior incluso a los 186 millones que se gastaron el pasado verano. Pero también son conocedores de que la entidad madridista no va a recibir ese ingreso extra del Mundial de Clubes, que superó los 74 millones el último verano.

Sin prisa por vender

Así que no hay más remedio que poner en el mercado a “uno o dos jugadores importantes” de la actual plantilla, porque el Real Madrid necesita recaudar en el entorno de los 150 kilos para sufragar parte de los más de 200 millones que serán necesarios no sólo para contratar a un central y a un mediocentro de nivel mundial, sino también para fichar a un lateral suplente y pagar las cláusulas de recompra de los canteranos, que no llegarán a coste cero.

Por eso futbolistas como Camavinga, Brahim o incluso Andriy Lunin podrían salir este verano del Real Madrid, siempre que ellos acepten la opción de abandonar el Bernabéu y que el club blanco obtenga un precio que consideren justo por sus traspasos. Eso sí, la entidad de Florentino Pérez no tiene prisa por vender, y menos por malvender, a ningún futbolista.

Una cosa es cerrar la salida de los tres jugadores que terminan contrato en 2027 y que no entran en los planes del Real Madrid para el futuro, casos de Mendy, Fran García y Ceballos, cuyos traspasos se podrían materializar por la vía rápida, y otra es tener prisa por vender a jugadores que van a disputar el Mundial como Camavinga, Andriy Lunin o Brahim Díaz.

En las oficinas del Real Madrid tienen muy claro que el francés tiene un valor real de mercado en torno a los 70 millones. Del futbolista marroquí y del ucraniano se pueden esperar traspasos próximos a los 30 millones, así que prefieren esperar a que hagan un buen papel con sus respectivas selecciones en la cita mundialista para conseguir así que se revaloricen y obtener el mayor traspaso posible. Ucrania, hay que recordar, se tiene todavía que clasificar vía repesca.