Endrick y, sobre todo, su entorno, cada vez tienen más claro que lo mejor que pueden hacer en el mercado de enero es salir. A 29 de octubre, el brasileño ha jugado la friolera de cero minutos en lo que va de temporada. Y, lo peor para sus intereses, es que parece complicado que la situación con Xabi Alonso, por el momento, vaya a cambiar. Para el donostiarra es el último de los delanteros, y así se lo está demostrando con sus decisiones. Al mismo tiempo, desde el club también creen que una salida que le permita tener minutos le ayudaría en su progresión, mientras que al técnico vasco le da igual si sigue o no, puesto que su plan, por el momento, no va a cambiar.

En el Real Madrid creen que, con Endrick, los tiempos no se han llevado a cabo tal y como se debía. A toro pasado, se preguntan si lo mejor no hubiese sido seguir el mismo proceso que llevaron a cabo Vinicius y Rodrygo, quienes en sus primeras temporadas alternaron el Castilla con el primer equipo. De esta forma, se fueron adaptando al fútbol europeo teniendo protagonismo. Con el delantero no se hizo así porque la situación era diferente, ya que venía de ser capital en el Brasileirao que ganó Palmeiras y de empezar a ser importante con Brasil, marcando goles en Wembley y en el Bernabéu. A la postre, se analiza como un error.

Ahora, todas las partes están de acuerdo en que lo mejor es que salga en el mercado de invierno y empiezan a buscar alternativas. Endrick quiere recalar en un equipo donde vaya a tener minutos, ya que, a sus 19 años, lo que necesita es jugar. Y, en estos momentos, la Ligue 1 es el escenario que más atrae al delantero madridista.

Lo que sí tiene claro el Real Madrid es que, de terminar saliendo en enero, siempre lo hará en calidad de cedido, sin opción de compra. El club blanco no se plantea que el jugador salga vendido, ya que no quiere perderle.

Sin la presión del Mundial

En enero del año pasado, cuando se abrió el mercado de invierno, Endrick estaba decidido a salir cedido. En ese momento, el Real Madrid no accedió a su marcha, a pesar de que tuvo ofertas de varios clubes de Europa. Este verano, el que quería que se marchara era el club, en busca de una cesión que le aportase minutos, pero fue el jugador quien no accedió. El brasileño tuvo claro que quería pelear por minutos vestido de blanco. Y ahora, ambas partes piensan lo mismo.

Endrick ahora empieza a ver que salir cedido para tener minutos es una buena opción, pero al mismo tiempo se ha quitado la presión del Mundial. Y es que el jugador ya entiende que será muy complicado ganarse la confianza de Ancelotti en los pocos meses que tiene por delante antes de que empiece el torneo de los torneos.