La gran decisión de Endrick

No hay caso Endrick, pero sí que se van a tomar decisiones en las próximas semanas. Y las tiene que tomar el propio delantero brasileño, ya que todas las cartas ya están encima de la mesa. Tras muchos meses convulsos, en los que el goleador y el Real Madrid no terminaban de ponerse de acuerdo -ya que no estaban en el mismo punto-, ahora parece que todos los caminos se unen por primera vez.

En enero del año pasado, cuando se abrió el mercado de invierno, Endrick estaba decidido a salir cedido. En ese momento, el Real Madrid no accedió a su marcha, a pesar de que tuvo ofertas de varios clubes de Europa. Este verano, el que quería que se marchara era el club, en busca de una cesión que le aportase minutos, pero fue el jugador quien no accedió. El brasileño tuvo claro que quería pelear por minutos vestido de blanco. Y ahora, ambas partes piensan lo mismo.

De nuevo, Endrick cree que salir no es una opción imposible, una noticia adelantada por El Chiringuito de Jugones y confirmada por OKDIARIO. Todavía no lo tiene decidido, pues quiere esperar a ver qué sucede durante este bloque de partidos hasta el siguiente parón de selecciones, pero tiene muy poca fe en que cambie la situación. Por otro lado, el Real Madrid cree que una cesión en enero que le garantice minutos sería una buena opción para que el jugador de 19 años tenga los minutos que necesita y no se devalúe.

Al mismo tiempo, Xabi Alonso tiene claro que la salida de Endrick no le alteraría lo más mínimo el ritmo. Y es que no cuenta con el brasileño, y así se lo está demostrando. El delantero no ha jugado ni un minuto en lo que va de temporada, siendo el único futbolista de campo que todavía no se ha estrenado. Comparte este dudoso honor con Lunin, segundo portero.

Xabi y Endrick han mantenido conversaciones en los últimos meses, y el entrenador le ha hecho saber que si se queda no pasa absolutamente nada, pero que debe tener claro que es la última opción. Y es que está por detrás de todos, incluido Gonzalo.

Sin la presión del Mundial

Endrick ahora empieza a ver que salir cedido para tener minutos es una buena opción, pero al mismo tiempo se ha quitado la presión del Mundial. Y es que el jugador ya entiende que será muy complicado ganarse la confianza de Ancelotti en los pocos meses que tiene por delante antes de que empiece el torneo de los torneos.

Lo que sí tiene claro el Real Madrid es que, de terminar saliendo en enero, siempre lo hará en calidad de cedido, sin opción de compra. El club blanco no se plantea que el jugador salga vendido, ya que no quiere perderle.