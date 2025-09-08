La situación de Endrick en el Real Madrid está lejos de ser sencilla. El brasileño continúa recuperándose de la lesión en los isquiotibiales de la que recayó tras el Mundial de Clubes y, por el momento, no tiene fecha de regreso. El plan de los preparadores madridistas era que regresara a trabajar parcialmente con el grupo durante este parón de selecciones, pero tendrá que esperar. Sin descanso, ha estado acudiendo todos los días a Valdebebas junto al resto de lesionados -Bellingham, Camavinga y Mendy-, aunque sigue trabajando al margen. Esta situación, obviamente, le perjudica en su intento de ser importante para Xabi Alonso.

Una vez esté recuperado y pueda volver a la dinámica de grupo -algo que se espera que ocurra cuanto antes, aunque aún no hay fecha confirmada-, tendrá que ir poco a poco, ya que deberá realizar una pretemporada particular. Endrick no disputa un minuto oficial desde el pasado 18 de mayo, cuando jugó 58 minutos contra el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La presencia del brasileño para el encuentro contra la Real Sociedad está totalmente descartada. De hecho, parece complicado que en las próximas semanas pueda tener algún minuto con el Real Madrid, aunque el deseo es que antes del próximo parón de selecciones vuelva a sentirse futbolista.

El joven de 19 años afronta una situación complicada. Nadie tiene culpa de que esté lesionado, pero también es evidente que esto le penaliza a la hora de pelear por un puesto con Xabi Alonso. El técnico donostiarra cuenta con él y está convencido de que será importante, pero las semanas pasan y, por el momento, está por detrás de Gonzalo.

Tiene la confianza del club

En el Real Madrid están convencidos de que Endrick será un jugador clave en el presente y, sobre todo, en el futuro. Las esferas más altas de la directiva están volcadas con un futbolista que, cuando ha tenido la oportunidad, ha demostrado que tiene gol, aunque es evidente que su margen de mejora todavía es enorme.

Por ello, durante todo el verano estuvo descartada cualquier cesión. A pesar de que varios clubes -entre ellos la Juventus- mostraron interés en hacerse con sus servicios, siempre se tuvo claro que Endrick no iba a salir.