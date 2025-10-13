El dilema de Endrick

La situación de Endrick en el Real Madrid es compleja. El joven delantero brasileño no es que no esté teniendo los minutos deseados, es que todavía no ha debutado. No ha sumado ni un solo minuto en los cinco partidos en los que ha estado convocado, una situación que lo deja en una posición tremendamente delicada de cara al futuro, puesto que es el último delantero para Xabi Alonso y esto le afecta notablemente en su progresión.

Endrick ha dado pasos hacia atrás desde que aterrizó en el Real Madrid la temporada pasada. El brasileño siempre tuvo claro que no iba a jugar en el Castilla, al contrario de Vinicius y Rodrygo, y que iba a empezar desde el primer día con el primer equipo. Cuando el delantero llegó, era internacional con Brasil y venía de marcar con la pentacampeona del mundo en Wembley y en el Santiago Bernabéu. También era la estrella de un Palmeiras campeón del Brasileirao. Ahora mismo, es el último de la fila en el conjunto blanco y no entra en ninguna quiniela para regresar a la selección brasileña, cuyo jefe ahora es un Ancelotti que lo conoce bien y que tampoco le dio muchas oportunidades en la entidad madridista.

El futuro más inmediato de Endrick pasa por el mes de enero. El jugador no quiere dejar el Real Madrid y, tal y como pasó en verano, está convencido de que puede ser importante, pero la realidad le dice que lo va a tener tremendamente complicado. No solo tiene por delante a Mbappé, Vinicius, Mastantuono, Rodrygo y Brahim, sino que también le ha pasado por la derecha Gonzalo. Por ello, cuando se abra de nuevo el mercado de fichajes, el próximo mes de enero, el jugador podría encontrar una vía de escape que le permita cambiar su situación, aunque, por el momento, él mantiene la idea de seguir vistiendo de blanco.

Enero, mes importante

Endrick no quiere moverse del Real Madrid, a pesar de que Xabi le está dejando claro que va a tener muy complicado poder tener minutos a lo largo de la temporada. El brasileño lo va a intentar, aunque si nada cambia de aquí a enero, podría cambiar de opinión para afrontar nuevos retos que le permitan seguir creciendo.

La parte positiva para el delantero es que en el Real Madrid están convencidos de que Endrick será un jugador clave en el presente y, sobre todo, en el futuro. Las esferas más altas de la directiva están volcadas con un futbolista que, cuando ha tenido la oportunidad, ha demostrado que tiene gol, aunque es evidente que su margen de mejora todavía es enorme.