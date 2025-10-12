Pepe: «Xabi Alonso le preguntaba mucho a Mourinho en el Madrid»

Todos los que conocen a Xabi Alonso y jugaron con él siempre han dicho que tenía alma de entrenador cuando era futbolista. Y lo está demostrando. Lo hizo en el Bayer Leverkusen y ahora en el Real Madrid. El último en elogiarle ha sido Pepe, con el compartió vestuario en el club blanco durante varios años. El portugués asegura que para el tolosarra «es un gran reto» dirigir a un club tan gran de como el Real Madrid.

«Jugué con Xabi Alonso; lo conozco bien. Para él es un gran reto entrenar al Real Madrid; es un club muy exigente», comenzó diciendo el ex futbolista en el Portugal Football Summit que organiza la Federación Portuguesa de Fútbol. Pepe reconoce que cuando Mourinho era entrenador del Real Madrid, Xabi conversaba con él y «le preguntaba por qué se hacían las cosas de cierta manera».

«Cuando Mourinho era nuestro entrenador en el Madrid, Xabi buscaba mucha información, hablaba mucho con él, le preguntaba por qué se hacían las cosas de cierta manera y le daba su punto de vista. Es un gran reto para él ahora como entrenador. Espero que tenga éxito, que el Real Madrid gane y siga ganando, como lo ha hecho todos estos años», contó durante su comparecencia.

Precisamente sobre la llegada del técnico portugués al banquillo del Benfica, dijo: «Es un entrenador con una trayectoria impresionante y ahora está en el fútbol portugués. Su presencia es positiva porque eleva la liga portuguesa a otro nivel a nivel mundial. Espero que pueda entrenar a la Seleçao (Portugal) en el futuro, él mostró interés».

Elogios a Ancelotti

Pepe también tuvo unas palabras de elogio para el nuevo seleccionador de Brasil: «Trabajé con Ancelotti; es una persona fantástica. Estoy seguro de que hará un gran trabajo con la selección brasileña. Dije que el fútbol necesitaba este tipo de organización y creo que la cumplirá, sobre todo porque el fútbol brasileño y sus jugadores son los mejores del mundo. Eso es lo que los hace especiales».

«Espero que Ancelotti pueda alegrar a los brasileños, porque es un país al que también le tengo cariño, y como soy su amigo, espero que triunfe, porque es un gran reto para él. Brasil tiene mucha calidad, pero le falta un poco de organización, y hoy en día el fútbol está sufriendo mucho por ello. En mi opinión, Brasil tiene que ponerse al día en la organización. El fútbol tiene que estar organizado, tiene que ser más una universidad y menos como la calle. Los jugadores brasileños tienen calidad de sobra para ser una buena selección nacional», añadió.

Durante su intervención también hizo una mención especial para Cristiano Ronaldo, amigo suyo y leyenda de Portugal: «Será difícil para nosotros, los aficionados, cuando decida parar, encender la televisión y no ver más el nombre de Cristiano Ronaldo». Por último, Pepe explicó cómo es su vida tras colgar las botas: «Estoy bien, estoy disfrutando de este momento post-carrera con mi familia, y la familia siempre ayuda. Ha sido un momento muy bueno para estar con mis hijos y disfrutar de esta etapa de la vida».