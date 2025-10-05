Xabi Alonso busca equipo. Y no, no estamos hablando de que vaya a dejar el Real Madrid, sino de que el donostiarra todavía no ha encontrado su once ideal. Y es que, en los 10 partidos oficiales que han jugado los blancos hasta el momento, 8 en Liga y 2 en Champions, el técnico vasco nunca ha repetido formación. En parte, porque el equipo está en construcción, pero también por una importante dosis de rotaciones y por la llegada de futbolistas lesionados, como Bellingham y Camavinga, que se han sumado al grupo en las últimas semanas.

Ante Osasuna, en la primera jornada de Liga, Xabi apostó por Courtois en la portería; Trente, Militao, Huijsen y Carreras en defensa; Tchouaméni, Valverde y Güler en el centro; y Brahim, Vinicius y Mbappé en ataque. En Oviedo, en la segunda jornada, cambió a Carvajal por Trent, a Rüdiger por Militao, a Brahim por Mastantuono y a Vinicius por Rodrygo. En la tercera jornada, contra el Mallorca, continuó la rotación en defensa con el regreso de Trent y Militao, mientras que Vinicius volvió al equipo titular.

El Real Madrid tuvo la primera salida complicada de la temporada a San Sebastián, y la gran novedad fue la titularidad de Ceballos por Valverde y de Brahim por Mastantuono. También formó de inicio Carvajal. Se aparcaba la Liga para dejar paso a la Champions y ver cómo Xabi apostaba por Trent, quien ante el Marsella se lesionó a los cuatro minutos. También fue titular Rodrygo, por lo que Vinicius vio el estreno europeo desde el banquillo.

Con la vuelta a la Liga, recibiendo al Espanyol, la gran novedad era Asencio en el centro de la defensa, puesto que Huijsen estaba sancionado. También fue titular Vinicius y, especialmente, Gonzalo, que se estrenaba en el once. Carvajal, tras la lesión de Trent, se asentaba en el lateral derecho.

En una semana marcada por el derbi, Xabi decidió hacer muchas rotaciones en su visita al Ciudad de Valencia, donde apostó por cambiar el dibujo, con defensa de tres, mientras que Fran García se estrenaba en la titularidad por primera vez. En el derbi, donde los blancos se llevaron una manita, la gran novedad fue ver a Bellingham de titular, dejando a Mastantuono en el banquillo, mientras que contra el Kairat llamó la atención la titularidad de Alaba, Ceballos y Fran García.

Por último, contra el Villarreal, la novedad en el once fue el regreso de Valverde al equipo titular tras ser noticia en Almaty, ya que contra el Kairat no jugó ni un solo minuto y su actitud no pasó desapercibida para nadie. El urguayo, además, jugó de lateral derecho e hizo un auténtico partidazo, demostrando su nivel le pongan donde le pongan.

Dos intocables

Sólo hay dos jugadores que han sido titulares en todos los partidos que ha jugado el Real Madrid hasta el momento: Courtois y Mbappé. El portero lo ha jugado absolutamente todo, mientras que el francés sólo se ha perdido 29 minutos. Huijsen es el otro que habría sido siempre titular si no hubiese tenido que cumplir un injusto partido de sanción contra el Espanyol.