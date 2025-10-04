Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Villarreal

El Real Madrid recupera el liderato de la clasificación de la Liga provisionalmente tras ganar en el partido de la jornada 8 al Villarreal en el Santiago Bernabéu (3-1). Con el doblete de Vinicius y el gol de Kylian Mbappé, el equipo blanco volvió a sumar de tres y se aupó a la primera posición y ahora espera un pinchazo del Barcelona en Sevilla este domingo (16:15 horas) para permanecer en lo más alto durante el parón de selecciones.

En el resto del día, el Athletic frenó su mala racha de seis partidos sin ganar, cuatro de ellos de Liga en los que solo sumó un punto, con una victoria en San Mamés ante el Mallorca (2-1) merecida y clara en el juego, pero que se le complicó en el tramo final.

El Girona respiró este sábado con su primera victoria de la temporada en Primera División, un 2-1 balsámico contra el Valencia en Montilivi que le sirve para coger aire justo antes de llegar al parón y que le permite salir del pozo de la clasificación e incluso del descenso, dependiendo de lo que pase en el resto de la jornada.

El Levante, que fue de menos a más durante el partido, acabó siendo mejor que el Oviedo y ganó este sábado el duelo entre recién ascendidos gracias a los tantos de Carlos Álvarez y Etta Eyong.

El Real Madrid lidera la clasificación de la Liga