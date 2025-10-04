El detallazo de Mbappé con Vinicius cediéndole el penalti del 2-0

Kylian Mbappé quiso tener un detalle con Vinicius Jr después de que forzase el penalti que precedió el 2-0 del Real Madrid al Villarreal. El delantero francés debía tirar desde los 11 metros como el lanzador oficial designado por Xabi Alonso, pero el galo decidió ceder el disparo a su compañero brasileño en una acción poco habitual entre goleadores.

Vinicius logró su quinto gol de la temporada desde los 11 metros después de sacar una pena máxima al ex canterano del Real Madrid Rafa Marín. El defensa del Villarreal impactó con su rodilla sobre el futbolista brasileño, quien encontró contra el Submarino Amarillo la chispa que hacía tiempo que no exhibía.

El delantero blanco fue el autor del primer gol del Real Madrid en el encuentro al inicio de la segunda parte con un eslalón donde desbordó a Mouriño para luego disparar y anotar ante Arnau. El jugador hizo un partido espectacular consiguiendo la expulsión de Mouriño en el Bernabéu en el minuto 76 tras sacarle la segunda amarilla del encuentro. Aunque seguro que no olvida el buen gesto que tuvo Mbappé con él.